Дешевые грузоперевозки по Москве и области: три правила выбора компании

Такая услуга, как перевозка грузов, очень востребована в любых городах и населенных пунктах. Особенно это актуально для крупных направлений вроде Москвы и области. Многие люди думают, что самостоятельные работы позволят им сэкономить, но практика показывает: сохранить больше денег помогут как раз профессионалы. Вот трудности, с которыми придется столкнуться при самостоятельной перевозке:

Поиск подходящего автомобиля. Это касается как объема, так и грузоподъемности. Но только на этом проблемы не заканчиваются. Вполне можно найти какой-нибудь микроавтобус для перевозки вещей среди знакомых — но даже если туда влезет все необходимое, машина может оказаться крайне неэкономичной. А ее все равно надо заправить, плюс придется как-то отблагодарить водителя, который будет искать время для помощи. Сложность с погрузкой и разгрузкой. Особенно это касается ситуаций, когда нужно перевозить мебель и разнообразную бытовую, компьютерную технику. Не так просто без опыта все грамотно погрузить, чтобы хватило места и ничего не повредилось. Никаких гарантий на сохранность вашего имущества. Разбили холодильник или компьютер? Сломали дверь от шкафа? Обо всех этих вещах можно будет забыть. А вот при работе с профессионалами можно рассчитывать на страховку — компания и ее работники всегда несут ответственность за имущество клиента и компенсируют издержки.

Очевидно, что с такими условиями самостоятельное выполнение — не лучший вариант. Так что стоит обратить внимание на хороших исполнителей. Но при этом учитывайте три следующих момента.

Особенности автопарка и его возможности

Важно, чтобы у компании можно было заказать Газель недорого. Наличие таких автомобилей — это большой плюс, поскольку именно они являются самыми экономичными, надежными и качественными. Машины редко ломаются, имеют много моделей, чтобы можно было выбрать конкретное решение под перевозки. Если же и происходит какая-то поломка, детали найти очень просто, они стоят недорого. И для исполнителей, и для заказчиков такие машины подходят идеально. Уточните, много ли автомобилей в автопарке — это поможет понять масштаб деятельности компании. Если опыт большой — более пяти лет и фирма располагает внушительным выбором машин, это уже будет существенным плюсом.

Круглосуточная работа компании

Далеко не все фирмы могут предложить выполнение работы в любое время. Чаще всего расписание ограничено до вечера. Но далеко не для всех заказчиков в таком мегаполисе, как Москва, эти условия являются приемлемыми. Кто-то работает днем и отдыхает вечером, кто-то имеет мало выходных и никак не может подстроиться под стандартный график. Ночное время в таких случаях может стать оптимальным выбором для переезда. Так что круглосуточная работа — удобная возможность, которую можно рассматривать в качестве серьезного преимущества.

Наличие нескольких тарифов, условия которых серьезно различаются

Все заказчики не могут иметь одинаковые условия переезда. Отличаются объемы работ, у многих есть дополнительные запросы вроде сборки или разборки мебели, подключения и отключения техники, погрузки мебели с высокого этажа и т. д. Условий действительно много, и жесткие тарифные планы при этом часто заставляют переплачивать. Чем больше тарифов у компании, тем больше возможностей платить только за выполненную работу и выбрасывать из списка услуг то, что не понадобится.

Если говорить об этих и других преимуществах, можно привести в пример компанию «Перевозки Дешево» — с самыми низкими ценами по Москве и области и перечисленными плюсами. Именно на фирмы с такими условиями работы и нужно обращать внимание при выборе исполнителя в данной сфере.