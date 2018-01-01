Карнизы дома на основе металлического профиля

Обустройство кровельных свесов

При устройстве карнизов дома деревянные кобылки вполне допустимо заменить элементами из металлического профиля. Идеальный вариант, если профиль в виде швеллера будет надеваться на ребро стропила, охватывая его своими полками. Если стропила шире швеллера, тогда придётся в местах присоединения делать их соответствующего размера. Это можно решить при помощи молотка и стамески. Механизированный путь – применение ручного фрезерного станка или ручной циркулярной пилы. Пилой можно просто прорезать в стропилах пазы, чтобы в них утопить полки швеллеров. Оба электроинструмента реально применить и после монтажа крыши, но для этого потребуется предусмотрительно забивать крепёжные детали конструкции (гвозди, скобы) так, чтобы они не попадали в зону обработки. Проще всё-таки обработать концы стропил до монтажа, а на месте подрезать лишь брус мауэрлата. Подготовив, таким образом, места соединений, следует переходить к работе непосредственно с профилем. Из него следует заготовить количество деталей, соответствующее количеству стропил.

Первая деталь рассчитывается следующим образом. Отмеряется расстояние перехлёста со стропилом. Затем свес с крыши. В этом месте кусок профиля будет перегибаться по направлению к стене, чтобы примкнуть к ней под углом 90. Чтобы крепить профиль к стене, отгибы по 20-30 мм следует делать на полках, а остающийся кусок стенки профиля или удалять, или загибать внутрь между полок. Все металлические детали карниза должны быть совершенно одинаковыми. Перед окончательным монтажом делается разметка. На стене при помощи уровня и шнура отбивается разметочная линия для крепления профиля. Устанавливаются сначала крайние элементы. В первую очередь их крепят к стене при помощи элементов быстрого монтажа. Затем проверяют горизонтальность их нижней части при помощи строительного уровня. Корректируют положение нижней части профиля, согнутого под углом, передвигая вдоль стропил верхнюю его часть, которая будет крепиться в этом месте. Добившись горизонтальности, крепят верхнюю часть профиля к стропилу при помощи гвоздей или шурупов. По краям свесов первых двух металлических кобылок натягивают шнур, по которому выставляют все остальные аналогичные детали каркаса карниза.

Монтаж софитов на карниз кровельных свесов

Сверху карниз обшивается тем же материалом, что и вся остальная кровля.

Снизу материалом для обшивки может служить: дерево, пластик или металл.

На сегодняшний день существует инновационный вид строительных материалов — софиты. Это специальные панели, выпускаемые именно для этой цели. Компанию, которую профессионально делает такие виды работ можно найти, перейдя по этой ссылке.

Для четырехскатной крыши крепление металлических кобылок в передней части здания в связи с тем, что стропила располагаются здесь под углом, будет несколько отличаться. Но всё равно надёжность и долговечность металлических деталей намного выше деревянных, что оправдывает целесообразность их применения.

Источник: http://stroyld.ru/