Что ждать от рынка криптовалют в 2018 году – прогноз Павла Крымова

В сентябре Павел Крымов предупредил о манипуляции на криптовалютном рынке. Тогда популярные цифровые платежные средства стремительно теряли стоимость из-за распространения информации о предположительном запрете криптовалют и майнинга в Китае. В поднявшейся волне паники Крымов рассмотрел манипуляцию спекулянтов и предупредил, что избавляться от криптовалют не следует.

Минувший год для криптовалютного рынка аналитик называет более важным, чем предыдущие пять лет вместе взятые с учетом значимости состоявшихся событий, динамики роста котировок и ряда других показателей. Более чем в 30 раз за 2017 год возросла капитализация рынка криптовалют, резко увеличилась численность бирж, а также заявок, ордеров и транзакций, нуждающихся в обработке.

Кроме того, 2017 год запомнится как период бума ICO, только за первые три квартала в процессе размещения монет привлечено более 3 миллиардов долларов. В прошлом году развивались и другие криптовалюты, индекс доминирования биткоина снизился, что говорит об интересе инвесторов к рынку виртуальных платежных средств. Самым важным событием минувшего года эксперт называет выход на рынок институциональных инвесторов и начало торговли фьючерсами на биткоин, которые привлекли крупный капитал.

Говоря об основных тенденциях развития рынка криптовалют в 2018 году, Павел Крымов выделяет 5 основных событий. Аналитик убежден, что именно указанные тенденции будут оказывать самое ощутимое влияние на рынок цифровых платежных средств:

— продолжится тренд бурного развития криптовалют, начавшийся в 2017 году. К завершению 2018 года капитализация рынка криптовалют может достигнуть показателя 2,5-3 триллионов долларов;

— не менее 75 тысяч долларов будет стоить биткоин в конце 2018 года. Индекс доминирования основной криптовалюты снизится, но не опустится ниже показателя 30 процентов. В дальнейшем биткоин останется самой дорогостоящей и значимой виртуальной валютой;

— продолжат выходить на рынок виртуальных денег институциональные инвесторы. Ожидается ввод в действие производных инструментов для большинства популярных цифровых платежных средств. На классических биржах криптовалюты могут получить статус привычных финансовых инструментов;

— значительно расширится сфера применения цифровых денег в качестве платежных средств. Возможно, в ближайшие месяцы Amazon первой из глобальных компаний объявит о начале приема криптовалют;

— в правовое поле криптовалюты будут проникать все больше, особенно на национальном уровне. Не исключено, что в 2018 году появится одобренный регуляторами механизм законного проведения ICO.