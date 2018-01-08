Магазин, признанный отечественными меломанами

Несмотря на огромные территориальные размеры страны отыскать оригинальную Битс продукцию довольно непросто. Ведь этот бренд наиболее популярен среди недобросовестных изготовителей. Посему каждый желающий обладать брендовыми наушниками должен знать какой источник заслуживает доверия, а какой стоит обойти стороной. Безопасным станет официальный ресурс, представляющий в нашей стране интересы производителя. Такой онлайн или офлайн магазин получает товар непосредственно с американских складов, имеет сертификаты качества, предоставляет полный пакет гарантийный обязательств.

Ведущим интернет-стором выступает магазин beats7-shop, занимающийся реализацией Битс Монстр наушников практически с самого начала развития бренда.

Преимуществами магазина выступают…

Каталог. Самый полный модельный, цветовой ряд. На страничках презентованы последние модели, самые популярные устройства и первые экземпляры разработчика;

Стоимость. Прямые поставки продукции с Америки, отсутствие необходимости аренды торговых площадок, содержания огромного штата сотрудников позволяют нам удерживать наиболее доступные цены;

Гарантийные обязательства. Высокое качество наушников подтверждает гарантия размером в год, которую получает абсолютно каждый покупатель;

Возврат/обмен. Гарантийный возврат предусмотрен условиями сотрудничества, но мы уверены, что первые несколько минут прослушивания любимых композиций в наших наушниках не вызовут ни малейшего желания расстаться с продукцией;

Акционные программы. Скидки и подарки – приятное дополнение от нас к демократичным ценам. Таким образом мы делаем профессиональные наушники и динамики еще более доступными для обыденного меломана;

Небольшой, но опытный штат. Менеджеры магазина способны подобрать идеальную модель под потребности каждого клиента, оказать содействие в самостоятельном поиске, рассказать о каждой модели важную информацию на доступном языке.

Все еще сомневающимся предлагаем посетить страничку отзывов, где клиенты имеют удовольствие выразить мнение о приобретаемой продукции, обслуживании, доставке и прочих нюансах сотрудничества с нашим ресурсом.

Как проверить оригинальность наушников?

В этом поможет идентификационный код, имеющийся на каждой фирменной упаковке. Не менее ярко об оригинальность сообщит качество звучания. Если вы включили наушники и у вас объявилось желание слушать эту музыку бесконечно, то вы владелец фирменных Битс наушников!