Кредитный юрист. Что делать если банк подал в суд?

Простота оформления кредитов для физических и юридических лиц привела к тому, что многие люди и организации, получившие ссуду, не имеют средств, чтобы вернуть долги. Если банк подал на вас в суд, тогда стоит незамедлительно обратиться к юристу, специализирующемуся в финансовой сфере.

Воспользовавшись услугами кредитного юриста, вы сможете сохранить свое имущество, добиться реструктуризации долга или вовсе выбрать из обязательств перед банком. Если же суд уже не за горами, тогда специалист соберет все необходимые документы, с помощью которых можно будет грамотно аргументировать невозможность своевременного погашения долгов, и добиться рассрочки.

Чем поможет кредитный юрист:

проанализирует дело, оценит ваши возможности и предложит варианты решения вопроса; подаст заявление о реструктуризации долга или договорится с самым банком; поспособствует досудебному решению спора методом переговоров; при необходимости защитит ваши права в суде; подготовит все необходимые документы и доказательства; при необходимости обжалует решение суда; окажет квалифицированную юридическую помощь на протяжении всего процесса судебных и досудебных разбирательств.

Только опытный юрист знает, как составить заявление в банк, в котором следует попросить финансовое учреждение остановить начисление процентов по кредиту, а также заявление о реструктуризации долга.

Тонкости финансовых дел, о которых вы не знаете:

В случаях, когда при заключении договора заемщик не мог на него повлиять существенным образом, то это указывает на нарушение его прав, поэтому к финансовому учреждению может быть применена статья 248 Гражданского кодекса. Если банк изменил условия договора в одностороннем порядке, то они должны быть добросовестными. При наличии сложных процентов, которые начисляет банк, его можно обвинить в нарушении прав потребителей. Если заемщик досрочно погасил кредит и на него наложили штраф или с него взяли дополнительные комиссии, то это нарушает права потребителей. Если в договоре указано, что все судебные разбирательства будут вестись только по месту расположения банка, то этот пункт неправомерен.

Причины обратиться за помощью к кредитному юристу

Так как у банка всегда есть целый юридический отдел, то зачастую их договора составлены так, что в выгоде в любом случае остается банк. Поэтому лучше обратиться за помощью к своему юристу уже на этапе заключения договора с банком, так как только эксперт в правовой сфере сможет обнаружить подводные камни кредитного договора. Но если вы не воспользовались услугой профессионала на этапе взятия кредита, то рекомендуется все же нанять защитника при судебных разбирательствах с банком, иначе вы можете оказаться в ситуации, при которой вас не только принудят выплатить все долги, но и конфискуют имущество из-за слишком больших штрафных начислений.