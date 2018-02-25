Оценка стоимости бизнеса и предприятия: сущность и общие отличия

Оценка бизнеса и предприятия – две разные по сути услуги, которые, тем не менее, зачастую многие отождествляют. В данной статье разберемся, в чем разница между данными оценочными процедурами и определим сущность оценки предприятия и своего дела.

Сущность оценки бизнеса и предприятия

Сущность оценки стоимости бизнеса состоит в определении рыночной стоимости компании, при котором особое внимание уделяется рентабельности, стабильности и эффективности действующего предприятия, а также перспективам его развития.

Сущность и особенности оценки бизнеса предполагают оценку материальных и нематериальных активов с точки зрения их роли в качестве средств производства приносящих компании прибыль. При этом объектом сделки купли-продажи бизнеса, как правило, выступает доля (часть) дела, которой владеет собственник (акционер).

Именно в данном разрезе понятие и сущность оценки бизнеса и предприятия пересекаются, что обусловлено тем, что в обеих ситуациях объектом оценки, как правило, выступает доля в деле. При этом ключевое различие между оценкой бизнеса и предприятия обусловлено тем, что в первом случае активы, которые не способны приносить прибыль не берутся во внимание, тогда как во втором случае сущность оценки финансового состояния предприятия предполагает оценивание всех активов, находящихся на балансе предприятия.

Цели оценки бизнеса и предприятия

Сущность и содержание оценки бизнеса могут отличаться в зависимости от целей оценивания. Существуют ситуации, в которых определение рыночной либо другой стоимости бизнеса является обязательным:

Операции купли-продажи предприятия (долевого участия).

Операции слияния, присоединения, поглощения, ликвидации или реструктуризации.

Кредитные операции, в которых активы фирмы выступают в роли залога.

Страхование компании либо отдельных активов.

Признание предприятия банкротом.

Кроме случаев, когда определение стоимости бизнеса (предприятия) является обязательным, в последнее время все большей популярностью пользуется оценка бизнеса для принятия управленческих, стратегических или инвестиционных решений.

Независимо от того, с какой целью вам необходимо получить оценку бизнеса или предприятия, рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов компании Апхилл.

Эксперты-оценщики компании Апхилл осуществляют независимую оценку бизнеса, результаты которой позволяют получать исчерпывающую информацию необходимую для:

выгодной продажи или покупки бизнеса – зная реальную стоимость компании, вы избегаете рисков заплатить слишком высокую цену при покупке или продешевить при продаже;

инвестирования в исключительно выгодные бизнес-проекты;

организации эффективного управления предприятием;

разработки выгодных бизнес-стратегий;

успешной реорганизации предприятия и ликвидации «слабых» мест.

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