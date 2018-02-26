Как быстрее и дешевле доставить товары из Китая

Китай – надежный торговый партнер для малого и крупного бизнеса. На рынке КНР покупаются различные товары в любых количествах и по низким ценам. Самыми важными в деле совершения покупок выступают налаженная логистика и быстрое прохождение таможни. Здесь появляются вопросы, каким транспортом и куда отправить грузы, через какую таможню лучше всего перевозить. Главная проблема – стоимость доставки товаров из Китая. Разобраться во всех нюансах помогут логистические организации с большим опытом работы в этой сфере.

Как выбрать транспорт для доставки груза

Способ перевозки – важный фактор, влияющий на формирование конечной цены продукции. Существует несколько вариантов, как можно получить продукцию из КНР:

авиаперевозки;

ж/д перевозки;

автоперевозки;

контейнерная перевозка морем.

Для того чтобы точно знать, с какой компанией сотрудничать, надо знать, насколько срочно нужен груз в России, характеристики товара, есть ли потребность в сопровождении. Самыми надежными и дешевыми являются железнодорожные и морские виды транспорта. Если фактор времени не важен покупателю и бюджет ограничен, а доставка оптом из Китая необходима, то выбор падает на морскую грузоперевозку.

Каким способом дешевле перевезти товар

Есть два комбинированных варианта транспортировки, предлагаемых компанией «РФК Групп»:

мультимодальная;

сборный груз.

Первый метод учитывает особенности перевозимой продукции: габариты, вес, жидкие или сыпучие и т.д. Квалифицированные логисты подбирают оптимальный маршрут, вид транспорта, учитывают стоимость, пожелания клиента и сроки прибытия груза по адресу. Из всего этого будет складываться конечная цена услуги перевозки. Такая схема имеет массу преимуществ – единый тариф на весь маршрут, заключается один договор на разные виды транспорта. Это позволяет взаимодействовать только с одним перевозчиком, что значительно экономит деньги и время клиента.

Второй вариант подразумевает, что в одном контейнере комплектуются товары разных покупателей. Сборный груз позволяет не оплачивать полностью контейнер, что в условиях кризиса очень важно. Вы платите только за тот объем, который занимает непосредственно ваш груз. Такая доставка товара из Китая очень популярна среди частных лиц и небольших российских фирм. Недорогую и быструю перевозку продукции вам помогут выбрать и организовать логисты компании «РФК Групп».