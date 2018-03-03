Клининговая компания: правила удачного выбора

Выбирая, к кому из специалистов по уборке обратиться, мы ищем, прежде всего, оптимальное сочетание качества и цены. Чтобы получить услугу высокого уровня за адекватные деньги, необходимо руководствоваться некоторыми правилами выбора клининговой компании, а также помнить, почему слишком низкая стоимость может говорить о наличии серьезных проблем.

Правила выбора

В основе выбора компании, которой вы доверите уборку, должны быть такие факторы.

Солидность

На рынке клининговых услуг сейчас работает большое количество организаций. Стоит обращать внимание только на те из них, которые имеют собственный офис, в котором чисто. Сайт солидной фирмы всегда выглядит эстетично и содержит всю необходимую информацию. Важно также, чтобы присутствовал солидный стаж работы. Компания с хорошей репутацией будет заботиться о ее сохранении.

Большой ассортимент услуг

Чем крупнее компания, тем разнообразнее услуги, которые она предоставляет. Если вам требуется проведение комплекса работ по уборке, выгоднее заказывать их в одном месте.

Квалифицированные сотрудники

В солидной фирме персонал проходит специальное обучение, получает спецодежду, все необходимые средства для ухода за различными поверхностями и профессиональное оборудование.

Качественное оснащение

Поинтересуйтесь, какое оборудование используется для уборки. Это не могут быть обычные бытовые пылесосы. В солидных компаниях используются моющие средства нескольких проверенных брендов, которые поставляются одними и теми же партнерами.

Положительные отзывы и рекомендации

Выясните у своих друзей и знакомых, есть ли у них опыт сотрудничества с интересующей вас компанией, и какие от него остались впечатления. Можно также ознакомиться с отзывами в сети.

Средняя ценовая категория

Из всего диапазона цен лучше выбрать среднюю. Если она слишком высока, это может быть платой за бренд, а очень низкая цена, скорее всего, говорит о низком качестве услуг. За ней может скрываться небольшой объем работ, использование низкокачественных моющих средств и непрофессионального оборудования, а также неквалифицированные сотрудники без достаточного опыта работы.

Поэтапная инструкция по выбору клининговой компании

1 этап – Отбор нескольких вариантов с подходящими расценками, репутацией и отзывами. Пообщайтесь с менеджерами. Пусть они сделают расчет возможных затрат.

2 этап – Вызов специалиста одной или двух наиболее интересных для вас компаний для оценки объема работ на месте, выбора оптимального вида уборки и составления сметы.

3 этап – Достигнув договоренности по всем ключевым условиям, подпишите договор.

4 этап – Дайте оценку поведению и внешнему облику специалистов, приехавших для проведения уборки. Проверьте качество работы.

Правильный выбор клининговой компании позволит сохранить ваше имущество и содержать его в чистоте.

Советы предоставлены специалистами клининговой компании «Домовенок».