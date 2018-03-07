Печенье большим и малым оптом

Компания «Леккер» продает большие и малые оптовые партии печенья от лучших украинских производителей.

У нас вы сможете приобрести больше 60 видов печенья оптом:

Крекеры (с луком, с маком, сладкие, соленые).

Затяжное печенье (с отрубями, в форме животных, с ароматом топленого молока, пшеничное, с добавлением какао).

Сахарное печенье (различных форм, с добавлением кунжута, топленого молока, какао, крем-ликера).

Сдобное сбивное печенье (в форме орешков, шариков, рыбок, зверей).

Сдобное печенье (покрытое глазурью, с клюквой, смородиной, вишней, яблочным повидлом, арбузом, апельсином, малиной, клубникой, бананом, абрикосом).

Почему вам стоит купить печенье оптом именно у нас:

У нас лучшее печенье в Украине. Мы работаем с ведущими отечественными производителями. Широкий ассортимент, который постоянно пополняется. Удобная фасовка. Если есть необходимость, можно заказать индивидуальное фасование. Мы заключаем договор, в котором прописаны все обязательства с нашей стороны и со стороны клиента. Все расчеты также проходят официально. Возможна работа с НДС или без него. Мы доставляем продукцию всегда вовремя. Мы привезем вашу партию не позже того времени, которое указано в договоре. Мы используем свой транспорт, а также услуги проверенных перевозчиков. Без проблем доставим и маленькие, и очень крупные партии благодаря наличию машин разной грузоподъёмности. Осуществляем доставку по Европе, а также Украине и СНГ. Низкие цены, которые обсуждаются с заказчиками в индивидуальном порядке. У нас есть существенные скидки для клиентов, которые с нами давно. Мы занимаемся не только печеньем. В Lekker можно приобрести муку высокого качества, а также крупы: гречку, гороховую крупу, ячневую, пшеничную, кукурузную. Мы храним продукцию на складах с идеальными условиями, так что она долго не портится, а мы можем продавать по-настоящему большие партии. Мы продаем продукцию высочайшего качества. Каждая партия проверяется на соответствие ГОСТу перед отправкой. Наличие всех документов и сертификатов. У вас есть возможность заказать пробную партию, чтобы самостоятельно протестировать наши продукты и понять, подходят ли они вам.

Вы можете связаться с нами ежедневно с 8 утра до 9 вечера или оставить заявку на сайте, чтобы наш менеджер сам позвонил вам.

Покупайте самое вкусное печенье оптов в стране у компании «Леккер».