Преимущества микрозаймов и их отличия от стандартных банковских кредитов

О микрозаймах слышали все, но не все понимают, в чем состоит их основное отличие от стандартных банковских кредитов. Основные особенности — небольшой размер, короткие сроки выдачи и простота получения займа.

Микрофинансовые организации (МФО) оперируют небольшими суммами, сроки возврата тоже намного короче банковских. Для получения заёмных средств нет необходимости предоставлять документы, подтверждающие наличие регулярного дохода. Не нужны поручители, никто не будет проверять благонадежность заемщика, опрашивая по телефону родственников и работодателей. Процедура подачи заявки проста и понятна, обычно требуется заполнить небольшую анкету, предоставить действующий паспорт. Если нужен небольшой займ без отказа, то нужно обращаться именно в МФО.

Еще одной особенностью такой финансовой помощи является возможность получить деньги на карту круглосуточно. Здесь вы найдете всю информацию об организациях, которые выдают кредит онлайн. Можно получить деньги на карту в любое время суток за считанные минуты. Если у вас есть действующая банковская карта, электронный кошелек, можно подать заявку сразу в несколько организаций и выбрать ту, которая выдает деньги на самых выгодных условиях.

Преимущества микрозаймов:

простота получения денег — не нужно собирать кипу документов и ждать несколько дней одобрения, нет необходимости в поручителях и залоге;

практически отсутствуют отказы — если даже так случилось, что одна МФО отказала в выдаче займа, всегда можно обратиться в другую;

не обязательно приходить в офис организации — есть возможность оформления займа онлайн;

это прекрасная возможность исправить кредитную историю. Банки не готовы рисковать и выдавать кредиты клиентам с неблагоприятной кредитной историей, а для МФО это не является определяющим критерием;

скорость получения финансовой помощи — часто деньги можно получить на карту меньше, чем за час.

Недостаток один — достаточно высокая процентная ставка. Но нужно понимать, что это и есть плата за такие лояльные условия. МФО устанавливают свое вознаграждение за риск. Если отдать долг своевременно, то переплата будет незначительной.

Микрокредитование — прекрасная возможность «свести концы с концами» и поправить свое финансовое положение без помощи родственников и друзей. Здесь можно получить «скорую финансовую помощь» мгновенно, при любых обстоятельствах и на любые нужды. Еще больше предложений по микрозаймам смотрите на сайте zaym-go.ru.