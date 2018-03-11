Оборудование для ресторана, кафе, столовой и других предприятий общепита

Что самое главное, в создании хорошего общественного заведения? Оборудование для общепита играет важнейшую роль в создании вкусных блюд и напитков, а также сохраняет качество продуктов долгое время. Чтобы определиться с тем, какое именно оборудование подойдет для общепита, следует знать основные характеристики.

Необходимое оборудование различается на несколько категорий:

— Холодильное и морозильное;

— Тепловое оборудование;

— Нейтральное и технологическое;

— Для кафе, бара и кондитерской.

Рассмотрим отдельно каждый тип.

Холодильное и морозильное оборудование

Без холодильного оборудования невозможно сохранить качество продуктов. Оборудование такого типа используется во всех заведениях. Они имеют существенные различия в форме и функциях. Так, оборудование для бара включает в себя льдогенераторы и шкафы морозильные с металлической дверью. Холодильник или морозильный шкаф играет важную роль в создании бара: хранение алкоголя и фруктов, сохранение ингредиентов в хорошем состоянии долгое время.

В зависимости от размера и типа заведения, подбирается целый комплекс оборудования. Важно, чтобы качество продукции было на высшем уровне. Холодильные приспособления важны и в других заведениях, где требуется сохранение продуктов долгое время. Специальные морозильные камеры и охлаждаемые столы широко применяются в общепите. Отдельное внимание стоит уделить такому простому, но просто незаменимому оборудованию, как моноблок холодильный.

Одними из самых лучших считаются морозильные установки Полюс, Polair и Север.

Тепловое оборудование

Часто используется в качестве оборудования для ресторанов, а также других заведений, где просто необходимо подогреть продукты и обеспечить посетителей теплой пищей. Оборудование для кафе включает в себя плиты электрические или плиты индукционные, которые способны разогреть даже замороженные продукты.

Кухонное оборудование состоит из множества просто необходимых приспособлений, где упор делается на качество продукции.

Нейтральное оборудование

Исходя из названия – сложно понять, что входит в это понятие. Чаще всего используется, как оборудование для общепита. Делится на профессиональное и эконом вариант. Сфера применения профи относится к ресторанам и заведениям высокого класса.

Пищевое оборудование для эконом класса – кафе, закусочные, столовые. Это небольшие столики, кухонные полки, ванны моечные из нержавеющей стали и прочие. Они делают процесс приготовления пищи более удобным и быстрым. Помогают в быстром доступе к необходимым ингредиентам и кухонным приборам.