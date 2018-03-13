Кигуруми из флиса и велсофта: выбор забавной пижамы



Японское слово кигуруми сегодня относится к целому направлению оригинальной молодежной моды. Это удобные, забавные, мягкие пижамы для взрослых, которые создают образ смешных персонажей из мультфильмов, представителей животного мира. Комфортные и качественные кигуруми купить можно в интернет-магазине Kigurumi-Russia, который более семи лет занимается этой продукцией, представляет пижамы из износостойких материалов в оригинальном дизайнерском исполнении и разных ценовых категориях.

Выбор кигуруми, или назад в детство

Для начала необходимо определиться с целью приобретения. Кигуруми прекрасно подходит для сна, тематических праздников и пижамных вечеринок. Можно использовать забавные пижамы на лыжных прогулках или во время отдыха на даче, заменять ими удобную домашнюю одежду. Мягкие, почти невесомые кигуруми изготавливают из флиса или велсофта. Каждый материал обладает уникальными свойствами. К примеру, флис — теплый, воздухопроницаемый, гипоаллергенный, влагоотталкивающий и тактильно приятный. Велсофт — экономичный, бюджетный текстильный материал, мягкий на ощупь, теплый. Но он не обладает высокой износостойкостью и довольно плохо держит форму, начинает обвисать со временем.

Прежде чем совершать покупку пижамы следует уточнить размеры, определиться с внешним видом, подобрать персонажа на свой вкус. В ассортименте компании Kigurumi-Russia более ста оригинальных моделей SAZAC высокого качества пошива. При создании уникальных кигуруми специалисты используют самый лучший материал — плотный премиум-флис. Пижама из этой ткани имеет насыщенную цветовую гамму, которая не выгорает и не тускнеет после многократных стирок. В оригинальных моделях у капюшонов имеется специальная подкладка. А рожки, хвосты, крылья и другие дополнительные дизайнерские элементы отличаются хорошей набивкой. Кигуруми из дешевого флиса никогда не будут выглядеть так же привлекательно с эстетической точки зрения. Они быстро износятся и утратят первоначальный вид.

Покупка японских пижам в интернет-магазине Kigurumi-Russia — это удобно, выгодно и всегда надежно. Компания демонстрирует высококачественные изделия, которые будут служить вам годами. Винни-Пух, летающие белки, кошки и драконы, ленивцы и зебры, единороги и коалы — возможно множество персональных решений для увлекательного выбора мягкой и теплой пижамы.