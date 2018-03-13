Инъекции в косметологии

Уколы красоты – неоднозначный способ борьбы с наступающим возрастом. Одни от них в полном восторге, и постоянно пользуются преимуществами инъекционной косметологии. Другие настроены скептически, но, как правило, это либо неудачно выбранный специалист, либо единоразовая процедура, которая не дает выраженного эффекта или проблемы со здоровьем, которые не может решить та же биоревитализация лица. Например, проблемы с щитовидной железой дают сухость кожи. И сначала следует нормализовать работу щитовидной железы у эндокринолога, что устранит сухость кожи.

И не следует ждать от той же биоревитализации невозможного: это процедура позволяет увлажнить кожу, добиться ровного светлого цвета, улучшить тургор, но она не устраняет морщины на лице. С морщинками борются уколы ботулотоксина А и филеры.

Биоревитализация лица

Инъекции гиалуроновой кислоты, рекомендуемые пациенткам с начальной степенью увядания кожи и, особенно, при мелкоморщинистом типе старения.

Показания:

Дряблая кожа

Сухость кожи

Снижение тонуса

Потеря эластичности

Реабилитация после пилингов

Реабилитация после шлифовок и пластических операций

В качестве профилактики возрастных изменений

Процедуры проводят курсом, курс составляет от 2 до 4 процедур. Препарат подбирает врач в зависимости от индивидуальных особенностей кожи и возраста пациентки.

Эффекта хватает от 4 до 10 месяцев, но образ жизни женщины играет не последнюю роль. Так частые авиаперелеты, стрессы, недосып сокращают срок действия от курса.

Если проводить одну поддерживающую процедуру раз в несколько месяцев (обычно каждые 2 месяца), то эффекта хватит на более долгий срок – до года. В любом случае, каждый косметолог подбирает индивидуальной график пациентке, который зависит от особенностей кожи, возраста и, конечно, бюджета.

Мезотерапия

Еще один вид инъекционной косметологии, но предназначен он для более молодой кожи и решает несколько иные проблемы:

Сухость кожи

Снижение тонуса

Серый цвет лица

Акне

Жирность кожи лица или волосистой кожи головы

Выпадение волос

Сухость кожи головы

Отсутствие блеска волос

Истончение волос

Основное отличие мезотерапии и биоревитализации – это состав коктейля. Биоревитализанты – это гиалуроновая кислота, аминокислоты и пептиды.

Мезококтейль – это витамины, антиоксиданты, микроэлементы. Концентрация гиалуроновой кислоты в мезококтейле ниже, чем в биоревитализанте. Количество процедур в курсе больше — от 5 до 10, в зависимости от проблемы, которую необходимо устранить. Но и цена на мезотерапию ниже, чем на биоревитализацию.

Плазмолифтинг

Плазмолифтинг – это инъекции собственной плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами. Плазмолифтинг в Казани применяют не только в косметологии, но и в стоматологии, гинекологии, травматологии и ортопедии.

Инъекции плазмы рассчитаны на замедление процесса старения, ускорение регенерации и повышение местного иммунитета. В результате плазмолифтинга улучшается тонус кожи, ее цвет и тон. Процедура работает и как профилактика возрастных изменений. Применяют его и в проблемах с волосами: выпадение, истончение, себорея.

Плазмолифтинг также назначают курсом.