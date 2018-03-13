Найти человека

Официальная статистика пугает количеством исчезающих в неизвестном направлении людей. Ежегодно по России пропадает свыше 120 000 взрослых и более 15 000 детей. Они уходят в неизвестном направлении, пугая отсутствием вестей друзей, родственников и знакомых. Острая проблема грозит перерасти в катастрофу национального масштаба, ведь найти человека, растворившегося в неизвестности, сложно.

Пропавший человек – не значит умерший

Среди взрослых органы правопорядка чаще всего регистрируют заявления о пропаже мужчин. Среди детей – девочек. Практика показывает, что в большей части случаев поиск людей заканчивается благополучно, так как пропавшие из поля зрения возвращаются назад. Нередко это люди с асоциальным поведением и девиантными повадками. Они пьют, ведут разгульный образ жизни, дебоширят, не беспокоясь о том, что заставляют родственников беспокоиться.

Есть и такие, кто уезжает работать в другой город, не предупреждая знакомых о своих планах. Если с заявлением о пропаже человека обращаются в полицию, органы правопорядка берутся за поиск. Гарантии в получении результата никто не дает, многие случаи так и остаются неразрешенными головоломками. Но зачастую практика показывает, что найти человека можно. Главное – не опускать руки и не прекращать поиски.

Поиск людей через органы правопорядка

Подать заявление о пропаже человека можно в любой отдел полиции, не привязываясь к адресу прописки или фактического проживания. Если раньше поиск людей начинался лишь по истечению трех суток с момента пропажи, сейчас правила изменились. Обращение регистрируется в любое время, при этом не обязательно от родственника, но и от людей, не состоящих с пропавшим в кровной связи (соседей, сокурсников, коллег по работе).

Идти в полицию горят желанием далеко не все. Прославленные «сыскари», по мнению многих, появляются лишь на экранах телевизоров. Часть из них безвозвратно канула в лету, оставшись в памяти образом любимого героя Глеба Жеглова. Бытует мнение, что поиск людей ведется полицейскими преимущественно для галочки, без особого погружения в проблему. Обусловлено это тем, что перед ними мелькают тысячи однотипных историй о пропаже людей. Меняются лица, декорации и детали, суть проблемы остается прежней.

Множество нераскрытых дел не добавляет оптимизма. А напротив, формирует устойчивое убеждение – если человек не нашелся в течение первого месяца, ждать результата бесполезно, так как впоследствии органы внутренних дел не обязаны информировать заявителя о ходе дела. А спустя пять лет дело может быть и вовсе приостановлено.

Найти человека через детективное агентство

В отличие от органов правопорядка поиск людей детективными агентствами пользуется возрастающим спросом. Все объяснимо, ведь частный розыск максимально сконцентрирован на отдельных историях, событиях. Детектив работает на конкретного клиента, не отвлекаясь на другие дела. Он зависит от обратившегося финансово, поэтому заинтересован в разгадке головоломки, каким бы сложным не казался финал. Кроме того, обращение к частному детективу предпочтительно, когда подача заявления в органы осложняется опасностью огласки нелицеприятных фактов.

История пропажи 15-летней Кристины

«…В детективное агентство «Detect Profi« обратились родители с просьбой найти человека — не вернувшуюся домой девочку. Папа – политик с серьезными амбициями. Мама – домохозяйка. Огласка в деле не нужна по ряду внутренних причин. Девочка наркоманка. Все попытки вылечить ребенка не увенчались успехом. Кристина пропадала и раньше, но возвращалась. В этот раз с момента ее исчезновения прошла неделя. На поиски Кристины потребовалось два дня. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что девочку вывез из города ее молодой человек. Отвез в район, где удерживал в частном доме до окончания ломки. Розыскная деятельность по поиску пропавшей девушки включала работу со знакомыми Кристины, свидетелями ее жизни за последний период. После установки контакта с молодым человеком было проведено наблюдение с фотофиксацией материала для заказчика услуг. В город молодой человек приезжал за продуктами. На Кристину вывел, не подозревая об организованной слежке…».

Розыск людей: какие мероприятия проводит детектив

В комплекс мероприятий по розыску пропавшего человека входят следующие шаги (в каждом конкретном случае технология может незначительно меняться):

Определение места нахождения разыскиваемого человека – работа со свидетелями, изучение базы контактов, наружное наблюдение, видео- и фотофиксация.

Установление контактов (адреса, телефоны).

Составление отчета о проведенной деятельности с подробным описанием методов сыска.

Особенности розыска детей и подростков

Не все случаи пропажи детей классифицируются как похищения или причинение умышленного вреда. Дети и подростки могут уходить из дома из-за скандалов в семье, обиды на старших, желания почувствовать себя взрослыми. Если найти человека, но не скорректировать первопричину его поведения, ситуация повторится.

Работники частного сыска при обращении родителей взаимодействуют с представителями правоохранительных органов, разбираются в причинах ухода ребенка из дома, работают совместно с психологами образовательных учреждений. По итогам проведенных мероприятий проводится беседа с родителями в целях недопущения рецидива в последующий период.