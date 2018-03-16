Пищевые ПВХ рукава

В пищевой промышленности часто используются рукава и шланги для передачи различных продуктов на расстояние. В зависимости от задач могут применяться как напорные рукава, так и напорно-всасывающие.

Наиболее популярными моделями пищевых рукавов являются такие как Transmetal, Mallatrans, Transvin, Zeus PU Food и Plutone PF. Каждая их этих моделей имеет свои особенности и преимущества.

Transmetal – толстостенный ПВХ шланг с металлической спиралью армирования. За счет меньшего шага армирующей спирали шланг обладает повышенной гибкостью. Металлическая спираль армирования делат шланг очень прочным и устойчивым к внешнему механическому воздействию. Устойчив к высокому давлению (9-10 атм) и давлению всасывания (9 метров водяного столба). Используется как напорно-всасывающий шланг для передачи алкогольных жидкостей и других пищевых жидкостей. Широко применяется в сельском хозяйстве.

Mallatrans – прозрачный пищевой ПВХ рукав с армированием синтетическим кордом. Основная особенность – кристально прозрачный ПВХ материал стенки шланга, который позволяет визуально контролировать процесс работы. Используется для передачи воды, газов, легких химикатов под давлением (рабочее давление 15 бар, давление на разрыв до 45 бар).

Transvin – эластичный ПВХ рукав с прозрачной стенкой и недеформируемой ПВХ спиралью армирования. Стенка прозрачного цвета, а спираль армирования красного. Используется для передачи (как нагнетание так и всасывание) уксуса и алкогольных напитков.

Zeus PU Food – пищевой рукав из пластичного полиуретана с усиливающей спиралью армирования из ПВХ. Основная особенность – использование полиуретана. Полиуретан по плотности превосходит ПВХ, а использование специальных добавок дает полиуретану высокую устойчивость к механическому воздействию. Шланг отлично противостоит абразивам и используется для передачи пищевых продуктов и жидкостей. Может работать в тяжелых условиях.

Plutone PF – шланг изготавливается из пищевой TPS резины и используется для работы с высоким давлением. Отличается двойным армированием. Внутренний слой белого цвета укреплен армирован полиэстерной нитью. В середине рукава проходит металлическая спираль. Внешний слой шланг от трения и атмосферных воздействий. Используется для передачи (под напором и для всасывания) медицинских жидкостей, косметических препаратов, химикатов и т.д.

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