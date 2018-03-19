Поломка стиральной машины и ее ремонт на дому

Автоматическая стиральная машина на сегодняшний день есть практически в каждом доме. Но часто бывает, что эта незаменимая бытовая техника ломается и приносит большие неприятности. Неисправности в большинстве случаев типичные и характерные для всех марок. Наиболее существенные из них можно ликвидировать самостоятельно, однако, есть такие неисправности, справится с которыми сможет только квалифицированный специалист и необходимо срочно приниматься за ремонт стиральной машины.

С какими поломками можно столкнуться?

В повседневной жизни можно столкнуться с характерными дефектами для всех марок стиралок:

Вода не поступает в машинку. Вода не нагревается. Вода не сливается. Не включается машина.

Это самые распространенные дефекты стиральных машин. Заводской брак либо неисправность, которая появляется со временем. В любом случае, выход из строя говорит требует немедленного ремонта.

Вода не поступает

Это может означать, что в системе нет давления. Стоит проверить кран водопровода, который питает бытовой прибор. Он может быть перекрыт. Также причиной может быть плохо работающий клапан. В некоторых случаях поломку невозможно исправить самостоятельно.

Вода не нагревается

Причиной этой поломки может быть неисправный тэн, который обычно расположен в задней нижней части электроприбора. Её можно быстро устранить, просто поменяв тэн, что под силу любому человеку. Однако, если после самостоятельной замены машина продолжает работать плохо, вызывайте мастера, так как причина может быть в реле или нагревательном датчике.

Вода не сливается

Это самая распространенная поломка, которая состоит в том, что прибор не может постирать вещи из-за невозможности ухода воды в канализацию. Проверьте, правильно ли вы выбрали режим стирки без отжима. Если с этим все нормально, причина проблемы − засор канализационного слива, сливного фильтра или неисправность насоса. Проблемы, связанные с насосом, может решить только опытный мастер, так как их может обуславливать электроника или датчик уровня воды.

Машина не включается

Паника ни к чему, если бытовой аппарат не включается. Проверьте наличие напряжения в сети, питание бытового прибора, так как вилка попросту может быть вынута из розетки. Наконец, проверьте дверцу люка, она должна быть плотно закрыта. Нажмите на нее, чтобы послышался щелчок, и пробуйте запустить автомат снова. Более сложная ситуация может быть связана с электронной системой управления, ее выходом из строя, тогда в устранении поможет только специалист.

Что делать, если стиральная машина все-таки неисправна?

Чтобы избежать проблем с эксплуатацией, производители известных марок стиральных машин советуют следить за напором воды, чтобы прибор работал правильно и качественно стирал вещи. Очень важно ее правильно установить, не перегружать и не менять режимы во время стирки.

Однако, если все-таки что-то случилось, и вы не можете понять в чем неисправность, обращайтесь к специалисту. Он всегда сможет диагностировать проблему и произвести качественный ремонт стиральных машин на дому.