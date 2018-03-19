Гидропосев газона в Самаре

В 2018 году Российский город Самара примет футбольные команды, для проведения чемпионата мира по футболу.

В России он проводится впервые, поэтому футбольные поля всех городов, где будет проходить чемпионат, должны быть подготовлены по высшему разряду. Ландшафтный дизайн предусматривает разнообразие видов газонов.

Отличаются они по:

сфере применения:

футбольные поля, детские площадки, дачи и так далее.

методом посева:

гидропосев газона, рулонный или механический.

Гидропосев газона в Самаре был выбран как самый эффективный метод и применялся при строительтельстве тренировочного поля ЧМ 2018, стадиона Арена- Самара.

Гидропосев газона цена от 35 до 55 рублей за квадратный метр, в зависимости от площади засева. В стоимость включены расходные материалы и семена. При работе используется оборудование FINN

Технологический процесс

Технология гидропосева не сложная, в предназначенную для посева газона машину:

1. засыпают все смешанные компоненты смеси;

2. затем под высоким давлением происходит распыление на предварительно подготовленную поверхность по периметру;

3. после нанесения смеси образуется плотный слой, под которым будет прорастать газон.

При прорастании необходимо соблюсти ряд технических условий: создать благоприятный микроклимат для развития растительности. Плотный слой защитит семена от непогоды и воздействие окружающей среды. Для всхода газона потребуется 20 дней.

Состав компонентов смеси для гидропосева:

специально подобранные семена из Европы и США;

накапливающий и отдающий семенам влагу гидрогель;

удобрение и стабилизаторы, улучшающие почву;

экологически чистые красители, которыми отмечают уже покрытые смесью поверхности;

для связки красителей используется клейковина;

Данная новая технология позволяет производить посев один раз для прорастания газона на длительное время. Гидропосевной машиной можно сеять газон и на крутых поверхностях до 50 градусов крутизны.

Гидропосев имеет ряд преимуществ перед рулонным.

Она заключается:

в низкой стоимости в минимальных затратах на подготовительную работу в единичном подборе смеси с учетом местности и климата в не трудоемком процессе оперативной посадке. Машина производит гидропосев до 20000 квадратных метров в день быстрой всхожести и прорастании при неблагоприятных погодных условиях не смывает и не сдувает.

Рулонный посев — дорогое и трудозатратное удовольствие, его используют при быстром способе создания травяного покрова, то есть, на крайний случай.

Гидропосев используется для озеленения больших территорий в короткие сроки, при укрепление склонов дорог. Московский городской Гольф Клуб, где был использован гидропосев создавший уникальное игровое поле, как на загородном элитном курорте в центре столицы. Экологически чистое спортивное сооружение, куда приходят на тренировку: деловые, политические и культурные слои населения.

Метод гидропосева, был использован в Ростове-на-Дону при благоустройстве парка на левом берегу Дона к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Так же данный метод используется при вводе в эксплуатацию дорог и развязок: в Питере, Волгограде, Самаре, Ростове-на-дону.