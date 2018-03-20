Основные параметры при выборе отеля

Самостоятельно забронировать понравившийся отель сегодня сможет каждый. Для этого не требуется каких-то особых знаний и умений. Наличие специальных сервисов, которых немало в интернете позволит путешественнику, туристу или командировочному служащему без проблем найти отель в любой стране мира. Человек сможет подобрать себе жилье по подходящей цене, уровню комфорта, наличию завтрака, варианту оплаты.

Цена за номер

Веб-ресурсы предлагают разные по своей ценовой стоимости номера по всему миру. Этот параметр для каждого человека является если не определяющим, то достаточно важным.

Тип номера

Если вы хотите забронировать отель по низкой стоимости, то обратите внимание на то, что чуть ниже по списку может располагаться предложение, цена которого на несколько долларов выше. Но именно у него могут быть более комфортабельные условия для проживания. Нет никакого смысла в экономии 2 долларов, когда речь идет о таком важном параметре. Стандартный номер может стоить 30 долларов, а более комфортный и просторный всего 32-33. В этом легко убедиться при использовании вышеуказанного сервиса для бронирования. Многие подобные с ним веб-ресурсы функционируют по такому же принципу.

Завтрак: быть или не быть?

Наличие завтрака влияет на стоимость бронирования. Почти все ресурсы (островок.ру и др.), предоставляющие свои услуги по бронированию, «играют» с ценами. Цена завтрака в трехзвездочном отеле обычно добавляет к стоимости номера около 5$, в 4 и 5-звездочном она может составить около 10$. Многое зависит и от региона – завтраки в азиатских отелях дешевле, чем в европейских.

Варианты оплаты

Обычно вариантов оплаты всего два: оплата сразу или расчет в отеле. В первом случае деньги сразу же списываются с вашей карточки, поэтому в отеле ничего доплачивать не придется. Такой вариант представляется более выгодным с финансовой точки зрения. Если вы захотите отменить «бронь», то вам вернут определенную часть денежных средств на карточку, причем эта сумма будет больше, чем в случае оплаты при заселении в номер.

Получаем больше информации

Никогда не помешает прочитать несколько отзывов. Они не могут быть только положительными, но и не должны быть строго отрицательными. Стоит выбрать золотую середину, так как на практике такой вариант является наиболее привлекательным. Бронируйте номера в отелях через интернет, путешествуйте по всему миру, делая свою жизнь веселой и увлекательной!