Безграничный мир дизайнерских идей: выбираем фотообои

Дизайнерский, нестандартный интерьер помещения — грезы современного хозяина квартиры, салона, магазина. Порой, придумать что-то необычное, стремясь изумить окружающих интерьером — невозможно. По меньшей мере придется инвестировать большие материальные средства в заказ дизайнерского проекта, приобретение крайне дорогостоящих отделки и материалов. Лишних трат можно избежать. Не потребуются и услуги слишком дорогостоящего дизайнера. Разве это реально? Конечно! Нужно лишь приобрести фотообои https://domfotooboev.com.ua/, подходящие к замыслу дизайнера, к оформлению жилого или нежилого помещения.

Актуальный обман зрения

Некоторые типы настенных панно обладают эффектом 3Д. Практически, это 3D изображение, образующее видимость выпуклых:

Геометрических предметов, Животных, Плодов, Ландшафтов

Практически, все 3Д картинки находятся на плоскости. Сходство и объем — по сути только зрительная иллюзия, создающая удивительный дизайнерский эффект, удивляющий уникальной реальностью. Это та актуальная световая иллюзия, создающая эффект реальности, объемности, потрясающего эффекта.

Еще бывают удивительные абстрактные настенные картины. Это уникальный коллаж, требующий полного соответствия с дизайном помещения. На подобных фотообоях бывает напечатана каменная кладка, абстрактная геометрия, что прекрасно вписывается в замысловатый модный интерьер.

Для маленькой комнаты подходят панно с рисунком окон, с раскрытыми створками, за стеклами которых бескрайние пейзажи:

Лесные

Деревенские

Сельские

Обои зрительно увеличивают пространство, делая комнату более свободной. Главное, чтоб цветовая гамма фотообоев была достаточно холодной, сдержанной. На изображении отсутствовали бы объемные объекты и цветы.

Усиливаем эффект присутствия

Это модная идея дизайнеров. Усиленный эффект присутствия. Для данных целей выбирается рисунок фотообоев, который продолжается на части пола. То есть, основной коллаж наклеивается на стену. Картина, вроде как плавно перемещается вниз, образуя интенсивный эффект присутствия.

Выглядит данный коллаж просто потрясающе, реально, удивительно. Решение подходит для ценителей креативных и крайне необычных интерьеров, обожающих всё интересное и необычное. Обои такие влагоустойчивые, за ними легко следить. Покрытие надежное, сочное, долгое время радует хозяев потрясающей и безупречной эстетикой.