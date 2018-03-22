Преимущества профессиональной химчистки мягкой мебели в «АБ-Клининг»

Мягкая мебель имеется практически в каждом доме и является одним из элементов комфорта. Стоимость диванов, кресел и кушеток, пуфов и прочих деталей интерьера довольно высокая, особенно если при производстве использовались высококачественные натуральные материалы. Оптимальным вариантом избежать лишних расходов является профессиональная химчистка мягкой мебели на выгодных условиях, которую предлагает компания «АБ-Клининг».
Накопления пыли, всевозможные загрязнения снижают привлекательность изделий и создают благоприятную среду для бактерий и размножения пылевых клещей. При отсутствии должного ухода и своевременной очистки предметы интерьера довольно быстро выходят из строя, что приводит к необходимости вкладывать немалые средства в приобретение новых изделий. Сократить затраты позволяет также профессиональная химчистка ковров.
Химчистка мягкой мебели
Данная услуга представляет собой комплекс мероприятий, направленных на очистку всех конструкций с применением специальных высокоэффективных чистящих и моющих средств и высокотехнологичного оборудования.
Самостоятельно владельцы мебели не смогут добиться столь же высокого результата, как при условии привлечения квалифицированных специалистов.
Воспользовавшись услугой, предлагаемой специализированной клининговой компанией «АБ-Клининг», заказчики получат такой результат:
- исчезнут пятна и загрязнения, в том числе старые и трудноудаляемые;
- будут устранены неприятные запахи, например, сигаретного дыма, еды, плесени и пр.;
- полностью восстановится первоначальный внешний вид изделий;
- станут прежними эксплуатационные характеристики конструкций (мягкость, упругость).
Затраты на оплату услуги профессиональной химчистки на дому несравнимы с расходами, в которые обойдется приобретение новых предметов обстановки.
Преимущества компании «АБ-Клининг»
Сотрудничество с «АБ-Клининг» дает возможность клиентам компании воспользоваться следующими преимуществами:
- возможность расходов на перевозку мебели;
- отсутствие повреждений изделий при транспортировке;
- контроль работы мастеров;
- экономия времени и нервов, повышение в результате уровня комфорта жилья.
Все это объясняет высокую популярность данной услуги, выгодность и удобство которой невозможно не признать. Так что обязательно воспользуйтесь услугами опытных специалистов.