Преимущества профессиональной химчистки мягкой мебели в «АБ-Клининг»

Мягкая мебель имеется практически в каждом доме и является одним из элементов комфорта. Стоимость диванов, кресел и кушеток, пуфов и прочих деталей интерьера довольно высокая, особенно если при производстве использовались высококачественные натуральные материалы. Оптимальным вариантом избежать лишних расходов является профессиональная химчистка мягкой мебели на выгодных условиях, которую предлагает компания «АБ-Клининг».

Накопления пыли, всевозможные загрязнения снижают привлекательность изделий и создают благоприятную среду для бактерий и размножения пылевых клещей. При отсутствии должного ухода и своевременной очистки предметы интерьера довольно быстро выходят из строя, что приводит к необходимости вкладывать немалые средства в приобретение новых изделий. Сократить затраты позволяет также профессиональная химчистка ковров.

Химчистка мягкой мебели

Данная услуга представляет собой комплекс мероприятий, направленных на очистку всех конструкций с применением специальных высокоэффективных чистящих и моющих средств и высокотехнологичного оборудования.

Самостоятельно владельцы мебели не смогут добиться столь же высокого результата, как при условии привлечения квалифицированных специалистов.

Воспользовавшись услугой, предлагаемой специализированной клининговой компанией «АБ-Клининг», заказчики получат такой результат:

исчезнут пятна и загрязнения, в том числе старые и трудноудаляемые;

будут устранены неприятные запахи, например, сигаретного дыма, еды, плесени и пр.;

полностью восстановится первоначальный внешний вид изделий;

станут прежними эксплуатационные характеристики конструкций (мягкость, упругость).

Затраты на оплату услуги профессиональной химчистки на дому несравнимы с расходами, в которые обойдется приобретение новых предметов обстановки.

Преимущества компании «АБ-Клининг»

Сотрудничество с «АБ-Клининг» дает возможность клиентам компании воспользоваться следующими преимуществами:

возможность расходов на перевозку мебели;

отсутствие повреждений изделий при транспортировке;

контроль работы мастеров;

экономия времени и нервов, повышение в результате уровня комфорта жилья.

Все это объясняет высокую популярность данной услуги, выгодность и удобство которой невозможно не признать. Так что обязательно воспользуйтесь услугами опытных специалистов.