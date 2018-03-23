Рулонный газон от компании «ВипГазон» – простой и быстрый способ озеленения

Придать загородному участку законченный и аккуратный внешний вид желает каждый владелец. Для этого используются различные приемы ландшафтного дизайна. Наиболее простым и эффективным решением является ровный, сочный газон. Яркая зелень легко вписывается в природную окружающую среду, создает превосходный фон для популярных малых архитектурных форм – клумб, фонтанов, садовых скульптур, альпийских горок. Чтобы воплотить в реальность такую идею, совсем не обязательно тратить массу усилий и времени на посев травы. Для реализации задуманного достаточно купить рулонный газон. Предлагает подобную продукцию компания «ВипГазон».

Рулонный газон – отличная альтернатива для озеленения участка

Самостоятельное озеленение участка и формирование на нем газона – сложные и трудоемкие задачи, требующие наличия специальных знаний, навыков и практического опыта. Чтобы получить ровное травянистое покрытие без проплешин, нужно тщательно выбирать семена, подготавливать участок, внимательно ухаживать за посадками. Для этого нужно много свободного времени. А что делать, если его нет?

Компания «ВипГазон» предлагает альтернативный вариант озеленения – рулонный газон купить в готовом виде. Специалисты выращивают его на площадке с идеальными условиями, а после созревания и прорастания срезают дерн небольшим слоем. Он сворачивается в рулон вместе с газоном и переносится на требуемый участок.

Процесс укладки такого материала предполагает соблюдения ряда требований и правил. Здесь требуются специальные инструменты и оборудование. Поэтому его стоит также доверить специалистам компании. Они подготовят почву, обеспечив быструю адаптацию газона на новом месте. При необходимости у компании «ВипГазон» можно заказать дополнительные услуги: разработку ландшафтного дизайна, эффективной системы полива и т. д.

Разновидности доступных «готовых» газонов

Подобные материалы озеленения подходят не только для оформления приусадебных участков. Специалисты разработали несколько различных решений для воплощения любых задач. Сегодня в ассортименте представлены рулонные газоны: