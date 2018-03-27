Ткани для рукоделия

  • Ильдар Саитов
  •   2
  •   0

    • В наших магазинах представлен огромный выбор одежды. Основная часть деталей гардероба, созданных для покупателей со скромным бюджетом — по сути продукция КНР плохого качества. Фирменные, эксклюзивные, хенд-мейд вещи стоят весьма дорого. Такое приобретение не по карману обычному гражданину, живущему на небольшую зарплату.

    Имея даже элементарные умения шитья, удастся исправить подобную ситуацию.

    Достаточно зайти в магазинчик где можно купить репсовую ленту https://ricci.com.ua/rep-ribbon за отрезом ткани, выбрать красивую фактуру, расцветку, текстуру материала. С недавних пор в наличии имеются брендовые материи от легендарных Домов моды известных кутюрье. Например, рядовой покупатель может купить роскошную материю:

    • Дольче и Габбана,
    • Dior,
    • Max Mara,
    • Chanel и многих иных знаменитых марок.

    Это ткани отличного качества. Многие из них доставлены из Милана, где как известно, работают ведущие фабрики в течение веков.

    Виды и уникальность текстильных тканей

    Материал ткани разделяется на несколько категорий:

    • Натуральный,
    • Искусственный,,
    • Синтетика.

    К распространенным видам классических материй относят материалы:

    • Шерсть,
    • Лен,
    • Хлопок.

    Хлопок и лен создается из растительного сырья, шерсть создается на основе ворса животных.

    Следующая группа — материи. Ткань чрезвычайно востребована, практична. К данной группе относят ацетатное волокно, рэйон, люрекс. Материалы создаются из неорганических и органических составляющих. В состав материи входят белок, целлюлоза, металлы, стекло.

    В последнее время стали крайне популярны материалы из синтетики: полипропилен, полиэстер. Подобные ткани формируются из полимерных нитей, произведенных из синтетики, преимущественно, выработанного из нефтепродуктов.

    Самостоятельное изготовление одежды и предметов обихода

    Из ткани, купленной в магазине, возможно сшить не только рубашку либо пальто, а и джинсовые брюки, ежели приобрести деним, произведенный из крепких хлопковых нитей. Для пошива постельного белья подойдет:

    • Лен,
    • Сатин,
    • Батист.

    Для изготовления банных аксессуаров стоит применять фротэ. Это хлопковая материя, обладающая рядом плюсов: впитываемостью, износоустойчивостью, гипоаллергенностью.

    Прежде чем идти в магазин за отрезом ткани, нужно понять, какую вещь необходимо сшить. Потом можно смело делать покупку, выбирая бязь, ситец, шелк, шерсть или иной тип ткани для воплощения задуманного в жизнь.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *