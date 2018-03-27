Ткани для рукоделия

В наших магазинах представлен огромный выбор одежды. Основная часть деталей гардероба, созданных для покупателей со скромным бюджетом — по сути продукция КНР плохого качества. Фирменные, эксклюзивные, хенд-мейд вещи стоят весьма дорого. Такое приобретение не по карману обычному гражданину, живущему на небольшую зарплату.

Имея даже элементарные умения шитья, удастся исправить подобную ситуацию.

Достаточно зайти в магазинчик где можно купить репсовую ленту https://ricci.com.ua/rep-ribbon за отрезом ткани, выбрать красивую фактуру, расцветку, текстуру материала. С недавних пор в наличии имеются брендовые материи от легендарных Домов моды известных кутюрье. Например, рядовой покупатель может купить роскошную материю:

Дольче и Габбана,

Dior,

Max Mara,

Chanel и многих иных знаменитых марок.

Это ткани отличного качества. Многие из них доставлены из Милана, где как известно, работают ведущие фабрики в течение веков.

Виды и уникальность текстильных тканей

Материал ткани разделяется на несколько категорий:

Натуральный,

Искусственный,,

Синтетика.

К распространенным видам классических материй относят материалы:

Шерсть,

Лен,

Хлопок.

Хлопок и лен создается из растительного сырья, шерсть создается на основе ворса животных.

Следующая группа — материи. Ткань чрезвычайно востребована, практична. К данной группе относят ацетатное волокно, рэйон, люрекс. Материалы создаются из неорганических и органических составляющих. В состав материи входят белок, целлюлоза, металлы, стекло.

В последнее время стали крайне популярны материалы из синтетики: полипропилен, полиэстер. Подобные ткани формируются из полимерных нитей, произведенных из синтетики, преимущественно, выработанного из нефтепродуктов.

Самостоятельное изготовление одежды и предметов обихода

Из ткани, купленной в магазине, возможно сшить не только рубашку либо пальто, а и джинсовые брюки, ежели приобрести деним, произведенный из крепких хлопковых нитей. Для пошива постельного белья подойдет:

Лен,

Сатин,

Батист.

Для изготовления банных аксессуаров стоит применять фротэ. Это хлопковая материя, обладающая рядом плюсов: впитываемостью, износоустойчивостью, гипоаллергенностью.

Прежде чем идти в магазин за отрезом ткани, нужно понять, какую вещь необходимо сшить. Потом можно смело делать покупку, выбирая бязь, ситец, шелк, шерсть или иной тип ткани для воплощения задуманного в жизнь.