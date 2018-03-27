Проверкой на детекторе лжи активно пользуются частные лица и предприниматели

Бизнес и обычные граждане прибегают к услугам полиграфологов, решая разные задачи. Рассмотрим наиболее частые причины обращения к детектору лжи.

Проверка при приеме на работу и во время служебных расследований

«Скрининг» при трудоустройстве – это самая распространенная услуга компаний, проводящих проверку с использованием полиграфа. Детектор лжи помогает выявить любые негативные наклонности соискателя:

пристрастие к наркомании или азартным играм;

финансовая нечистоплотность и судимость;

связи с криминальным миром, алкоголизм и т. д.

Цель проверки в том, чтобы отобрать честных и надежных кандидатов, которые не создадут проблем бизнесу из-за своих пристрастий, привычек и прочих факторов риска. Вопрос законности проведения проверки решается просто – кандидаты подписывают соглашение на добровольной основе, но если человек отказывается, скорее всего, ему есть что скрывать, тогда вопрос трудоустройства для него закрывается.

Проверка на детекторе лжи в расследовании – это еще одна частая причина обращения к профессиональным полиграфологам. Руководство предприятий совместно с собственной службой безопасности прибегают к услуге тогда, когда нужно установить виновных в краже или мошенничестве.

Часто бизнес заказывает проверку на детекторе, чтобы выявить сотрудников, «сливающих» информацию конкурентам. Для предприятий это один из самых простых и доступных способов установить истину (детектор не обманешь!), поэтому услуга пользуется большой популярностью.

Детектор лжи спасает браки от распада и выводит нянь на чистую воду

Подробную информацию о том, как проводятся проверки на детекторе лжи, можно получить по ссылке (это сайт компании, предоставляющей полный спектр услуг со стороны профессиональных полиграфологов).

Проверка на измену – это самая популярная услуга, которой пользуются частные лица. Пройти процедуру предлагает одна из сторон – супруг или супруга, если кто-то отказывается, возникает повод для сомнений.

Как говорят сами полиграфологи, им часто удается спасать браки, когда оба супруга доказывают свою честность и отсутствие факта измен. После процедуры отношения в семье восстанавливаются, уходят подозрения, стабилизируется психологическая атмосфера дома и т. д., все это очень важно.

Также на детекторе проверяется домашний персонал – няни, горничные и пр. Случаи, когда у родителей возникают подозрения на компетентность нянь, возникают часто. Проблему решают как с помощью установки видеокамер, так и с привлечением опытных полиграфологов.

Добавим, что проведение проверки нужно доверять настоящим профессионалам, которые умеют работать с аппаратом и знают все тонкости процедуры, гарантируя получение точного результата.