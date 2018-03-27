Хотите помогать другим? Сначала помогите себе!

Одна из причин, по которым люди осваивают «помогающие» профессии — желание помочь самому себе. Человек одинок, его не понимают, у него мало друзей, у него низкая самооценка. Это далеко не полный перечень свойств, которые хочется преодолеть. Он хочет стать нужным и полезным, и таким образом, помочь самому себе. Конечно, не обязательно идти в психологи, чтобы понять, как избавиться от одиночества, подробнее. Можно обратиться к специалисту на прием. Можно походить на тренинги межличностного общения. Почему бы не выбрать такой вариант. Кто-то выбирает. Но есть люди, которые не хотят афишировать свои «слабости». И тогда они идут учиться по тому направлению, которое их интересует.

К слову сказать, есть мнение, что во врачи-невропатологи, психиатры и психотерапевты также идут люди, которые также определяют у себя некоторые проблемы. Так что многие в той или иной степени пытаются себе помочь самостоятельно. И в этом нет ничего зазорного. На самом деле люди, успешно преодолевшие трудности, через которые будут проходить их клиенты, гораздо лучше справляются со своей работой, чем те, кто считает больных больными, а себя — раз и навсегда здоровым.

Что же делать тем, кто хочет обрести желаемую специальность? Например, как стать психологом? Обучение по данной специальности сегодня предлагает множество учебных заведений. Какое из них выбрать? Если Вы хотите получить хорошее образование, если хотите общаться с теми, кто интеллектуально равен Вам, если хотите с удовольствием провести, выбирайте зарекомендовавшие себя вузы, университеты с историей. Традиции преподавания, атмосфера имеют большое значение.

В чем условный минус подобных заведений? В том, что в них труднее поступить из-за высокого конкурса. Но здесь все зависит от мотивации. Если хотите учиться в достойном учебном заведении, нужно приложить усилия, чтобы в него попасть.

К чему нужно быть готовым? К тому, что в процессе обучения Вам придется «раскрыться». Практические занятия — обязательная часть обучения. Вы будете проходить курс практического и индивидуального консультирования, тренинги. Вы будете учиться давать и получать обратную связь. Для того чтобы овладеть методами консультирования, необходимо все ощутить на себе.

Есть еще одна причина, по которой прохождение курс психотерапии обязательно. Вы должны научиться доверять другим людям. Без доверия помочь самому себе невозможно. Трудности в общении — следствие настороженного отношения к окружающим. Помогать другим с нерешенными личностными проблемами — значит, руководствоваться собственными комплексами, находиться под властью проекций.