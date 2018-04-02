Аквариумы российского производства: то, что вы искали

Ваши рыбки до сих пор ютятся в старом аквариуме? Пора подумать о приобретении нового домика для них! Чтобы не переплачивать за бренд, присмотритесь к продукции отечественного изготовителя.

Компания «Биодизайн» производит аквариумы отличного качества, предлагая их по доступной стоимости: https://shop.biodes.ru/. В линейке Московского завода порядка 80 модификаций. Вы можете купить стеклянный резервуар отдельно или взять его в комплекте с тумбочкой, выполненной из влагостойкого ЛДСП, и эффектной LED-подсветкой.

Аквариумы, сделанные по новым технологиям

Компания «Биодизайн» усовершенствовала процесс изготовления резервуаров для рыбок. Он является замкнутым. Благодаря этому удалось сократить затраты на выпуск продукции и сделать ее более доступной для покупателей. Качество товаров контролируется на всех этапах, начиная от сырья и заканчивая продажей готовых изделий. При изготовлении используются инновационные технологии, что сделало аквариумы «Биодизайн» максимально прочными и надежными.

При выборе домика для рыбок руководствуйтесь выделенным бюджетом, требованиями к вместимости и внешнему виду изделия. В электронном каталоге сайта есть различные модификации аквариумов. Например, поклонникам классики идеально подойдут конструкции прямоугольной формы (серии «Атолл», «Риф»). У них разная вместимость (до 825 литров). Есть интересные варианты для содержания как довольно больших, так и мелких рыбок. Отдельного внимания заслуживают эффектная серия «Диарама». С их помощью можно будет оформить угловую зону в любом помещении. Отлично подходят для небольших комнат. Аквариумистам стоит присмотреться к резервуарам из серии «Панорама», которые отличаются выпуклой лицевой стенкой и кажутся более объемными.

Почему стоит выбрать аквариумы «Биодизайн»

Изделия московского завода не уступают импортным аналогам по:

Прочности стекла. Вы можете не переживать о появлении царапин, сколов и трещин при допустимых механических влияниях. Дополнительно производитель предусмотрел «плавающее дно», что позволило снизить нагрузки на боковые стенки.

Качеству фурнитуры. Она соответствует современным требованиям к надежности и практичности.

Эффектности подсветки. Используемые в аквариумах «Биодизайн» светильники являются герметичными и энергосберегающими.

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