Подбор автомобиля по параметрам

  • Ильдар Саитов
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    • Самостоятельный подбор авто с пробегом на вторичном рынке может поставить даже опытного автолюбителя в тупик. Оценить техническое состояние транспортного средства визуально без применения специального инструмента и оборудования невозможно. Поэтому если вы хотите защитить себя от мошенничества при покупке автомобиля, обратитесь к профессионалам по автоподбору!

    Преимущества и особенности проведения

    Современные автоконцерны выпускают транспортные средства, нацеленные на долговременную эксплуатацию. Однако многие продавцы намеренно скрывают серьезные повреждения и проблемы технического состояния автотранспорта для необоснованного завышения среднерыночной цены.

    Обращение к специалистам, занимающимся профессиональным подбором автомобилей с пробегом, позволяет автовладельцам сэкономить не только собственное время и силы, но и значительные финансовые средства. Поиск транспортного средства в этом случае ведется без непосредственного участия заказчика.

    ТвойАвтоЭксперт - подбор авто

    Профессиональный автоподбор проводится в несколько этапов:

    • Согласование параметров и требований по поиску авто (марка, год выпуска, тип двигателя, коробка передач, комплектация, кузов, стоимость);
    • Заключение договора на оказание услуг, внесение предоплаты в размере 50 процентов;
    • Мониторинг вторичного рынка по продаже авто с пробегом для выявления максимально подходящего под запрос транспорта, обзвон продавцов;
    • Комплексная проверка технического состояния подобранных транспортных средств с помощью специального оборудования и инструментов;
    • Проверка юридической чистоты автомобиля экспертом-криминалистом;
    • Предпродажный тест-драйв авто, сопровождение и подписание сделки купли-продажи;
    • Внесение 50 процентов от стоимости услуг автоподбора.

    Стоимость услуг профессионального подбора транспортного средства с полной диагностикой технического состояния является фиксированной для клиентов. Она зависит только от стоимости приобретаемого автомобиля. При заключении договора на оказание услуг клиент вносит предоплату в размере 50 процентов.

    Компания «ТвойАвтоЭксперт» предлагает услуги профессионального подбора поддержанного и нового автомобиля в Казани. Наши эксперты проводят комплексную выездную диагностику подобранных автомобилей для максимально точного определения технического состояния и адекватности запрашиваемой цены.

    Для заказа наших услуг и дополнительной консультации свяжитесь с нашими специалистами прямо сейчас!

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