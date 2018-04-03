Подбор автомобиля по параметрам

Самостоятельный подбор авто с пробегом на вторичном рынке может поставить даже опытного автолюбителя в тупик. Оценить техническое состояние транспортного средства визуально без применения специального инструмента и оборудования невозможно. Поэтому если вы хотите защитить себя от мошенничества при покупке автомобиля, обратитесь к профессионалам по автоподбору!
Преимущества и особенности проведения
Современные автоконцерны выпускают транспортные средства, нацеленные на долговременную эксплуатацию. Однако многие продавцы намеренно скрывают серьезные повреждения и проблемы технического состояния автотранспорта для необоснованного завышения среднерыночной цены.
Обращение к специалистам, занимающимся профессиональным подбором автомобилей с пробегом, позволяет автовладельцам сэкономить не только собственное время и силы, но и значительные финансовые средства. Поиск транспортного средства в этом случае ведется без непосредственного участия заказчика.
Профессиональный автоподбор проводится в несколько этапов:
- Согласование параметров и требований по поиску авто (марка, год выпуска, тип двигателя, коробка передач, комплектация, кузов, стоимость);
- Заключение договора на оказание услуг, внесение предоплаты в размере 50 процентов;
- Мониторинг вторичного рынка по продаже авто с пробегом для выявления максимально подходящего под запрос транспорта, обзвон продавцов;
- Комплексная проверка технического состояния подобранных транспортных средств с помощью специального оборудования и инструментов;
- Проверка юридической чистоты автомобиля экспертом-криминалистом;
- Предпродажный тест-драйв авто, сопровождение и подписание сделки купли-продажи;
- Внесение 50 процентов от стоимости услуг автоподбора.
Стоимость услуг профессионального подбора транспортного средства с полной диагностикой технического состояния является фиксированной для клиентов. Она зависит только от стоимости приобретаемого автомобиля. При заключении договора на оказание услуг клиент вносит предоплату в размере 50 процентов.
Компания «ТвойАвтоЭксперт» предлагает услуги профессионального подбора поддержанного и нового автомобиля в Казани. Наши эксперты проводят комплексную выездную диагностику подобранных автомобилей для максимально точного определения технического состояния и адекватности запрашиваемой цены.
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