Подбор автомобиля по параметрам

Самостоятельный подбор авто с пробегом на вторичном рынке может поставить даже опытного автолюбителя в тупик. Оценить техническое состояние транспортного средства визуально без применения специального инструмента и оборудования невозможно. Поэтому если вы хотите защитить себя от мошенничества при покупке автомобиля, обратитесь к профессионалам по автоподбору!

Преимущества и особенности проведения

Современные автоконцерны выпускают транспортные средства, нацеленные на долговременную эксплуатацию. Однако многие продавцы намеренно скрывают серьезные повреждения и проблемы технического состояния автотранспорта для необоснованного завышения среднерыночной цены.

Обращение к специалистам, занимающимся профессиональным подбором автомобилей с пробегом, позволяет автовладельцам сэкономить не только собственное время и силы, но и значительные финансовые средства. Поиск транспортного средства в этом случае ведется без непосредственного участия заказчика.

Профессиональный автоподбор проводится в несколько этапов:

Согласование параметров и требований по поиску авто (марка, год выпуска, тип двигателя, коробка передач, комплектация, кузов, стоимость);

Заключение договора на оказание услуг, внесение предоплаты в размере 50 процентов;

Мониторинг вторичного рынка по продаже авто с пробегом для выявления максимально подходящего под запрос транспорта, обзвон продавцов;

Комплексная проверка технического состояния подобранных транспортных средств с помощью специального оборудования и инструментов;

Проверка юридической чистоты автомобиля экспертом-криминалистом;

Предпродажный тест-драйв авто, сопровождение и подписание сделки купли-продажи;

Внесение 50 процентов от стоимости услуг автоподбора.

Стоимость услуг профессионального подбора транспортного средства с полной диагностикой технического состояния является фиксированной для клиентов. Она зависит только от стоимости приобретаемого автомобиля. При заключении договора на оказание услуг клиент вносит предоплату в размере 50 процентов.

Компания «ТвойАвтоЭксперт» предлагает услуги профессионального подбора поддержанного и нового автомобиля в Казани. Наши эксперты проводят комплексную выездную диагностику подобранных автомобилей для максимально точного определения технического состояния и адекватности запрашиваемой цены.

Для заказа наших услуг и дополнительной консультации свяжитесь с нашими специалистами прямо сейчас!