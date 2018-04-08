Утилита Bacula для бекапов баз PostgreSQL: в чем преимущества применения

Использование утилиты Bacula при создании бекапов баз PostgreSQL позволяет добиться следующих результатов:
- ускорение и упрощение процесса;
- возможность возобновления информации без глубокого понимания функционирования компонентов PostgreSQL;
- выполнение поставленной задачи без навыков создания скриптов высокой сложности, необходимых для работы с данной СУБД.
Bacula позволяет реализовать бекапы баз данных в разных средах. Например, в версии Enterprise Edition есть интегрированный агент, способный создавать копии при использовании операционной системы Windows. Эта утилита легко консолидируется с 1С для создания резервных копий, если была использована PostgreSQL.
Автоматизация бекапов позволяет настроить резервное копирование наиболее значимой информации в автоматическом режиме:
- установленные конфигурации;
- определение пользователей;
- таблицы.
Почему выбирают Bacula? Основные причины:
- поддержка получения необходимых сведений из дампов;
- дополнительные возможности. Можно создавать дифференциальные и инкрементальные бекапы СУБД;
- создание бекапа осуществляется автоматически при добавлении значимых данных: пользователей, таблиц;
- можно использовать вместе с БД, созданными в 1С.
Отличия бекапа через DUMP и PITR
По всем показателям, кроме двух, технология возобновления по контрольным точкам превосходит возможности DUMP:
- быстрее создает резервные копии;
- скорость восстановления существенно выше;
- размеры бекапа значительно больше;
- возможно восстановление в произвольно выбранной точке;
- есть разные уровни создания копий.
DUMP предоставляет следующие возможности:
- восстановление на более новую версию СУБД;
- восстановление отдельных объектов.
При этом оба варианта допускают создание бекапа без остановки работы БД. Можно провести возврат к более старой версии СУБД. Bacula поддерживает множество Linux-платформ, поэтому ее можно легко интегрировать в большинство серверов под управлением данной ОС. Если у вас возникают вопросы, следует проконсультироваться с опытными специалистами. Они введут вас в курс дела и предоставят исчерпывающую информацию, которая поможет решить все возникшие проблемы.
Подготовлено по материалам статьи «Резервное копирование PostgreSQL и восстановление БД. Бекап базы PostgreSQL»: https://www.backup-solutions.ru/rezervnoe-kopirovanie-postgresql/