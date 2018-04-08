Утилита Bacula для бекапов баз PostgreSQL: в чем преимущества применения

  • Ильдар Саитов
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    • Использование утилиты Bacula при создании бекапов баз PostgreSQL позволяет добиться следующих результатов:

    • ускорение и упрощение процесса;
    • возможность возобновления информации без глубокого понимания функционирования компонентов PostgreSQL;
    • выполнение поставленной задачи без навыков создания скриптов высокой сложности, необходимых для работы с данной СУБД.

    Bacula позволяет реализовать бекапы баз данных в разных средах. Например, в версии Enterprise Edition есть интегрированный агент, способный создавать копии при использовании операционной системы Windows. Эта утилита легко консолидируется с 1С для создания резервных копий, если была использована PostgreSQL.

    Автоматизация бекапов позволяет настроить резервное копирование наиболее значимой информации в автоматическом режиме:

    • установленные конфигурации;
    • определение пользователей;
    • таблицы.

    Почему выбирают Bacula? Основные причины:

    • поддержка получения необходимых сведений из дампов;
    • дополнительные возможности. Можно создавать дифференциальные и инкрементальные бекапы СУБД;
    • создание бекапа осуществляется автоматически при добавлении значимых данных: пользователей, таблиц;
    • можно использовать вместе с БД, созданными в 1С.

    Отличия бекапа через DUMP и PITR

    По всем показателям, кроме двух, технология возобновления по контрольным точкам превосходит возможности DUMP:

    • быстрее создает резервные копии;
    • скорость восстановления существенно выше;
    • размеры бекапа значительно больше;
    • возможно восстановление в произвольно выбранной точке;
    • есть разные уровни создания копий.

    DUMP предоставляет следующие возможности:

    • восстановление на более новую версию СУБД;
    • восстановление отдельных объектов.

    При этом оба варианта допускают создание бекапа без остановки работы БД. Можно провести возврат к более старой версии СУБД. Bacula поддерживает множество Linux-платформ, поэтому ее можно легко интегрировать в большинство серверов под управлением данной ОС. Если у вас возникают вопросы, следует проконсультироваться с опытными специалистами. Они введут вас в курс дела и предоставят исчерпывающую информацию, которая поможет решить все возникшие проблемы.

    Подготовлено по материалам статьи «Резервное копирование PostgreSQL и восстановление БД. Бекап базы PostgreSQL»: https://www.backup-solutions.ru/rezervnoe-kopirovanie-postgresql/

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