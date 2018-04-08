Строительство «Лахма Центра» в Санкт-Петербурге

31 января издание «Вести. Экономика» Москва процитировали заявление главы «Газпром нефть» Александра Дюкова о том, что строительство «Лахта Центр» будет завершено в срок. Напомним, что «Лахта Центр» является самым высоким зданием Европы.

Также Александр Валерьевич Дюков отмечает, что проектная высота здания, которая составляет четыреста шестьдесят два метра, уже достигнута. Это позволяет считать его высочайшим европейским сооружением. Шпиль здания планировалось установить к началу этого года, и эта задача на сегодняшний момент выполнена. Полное окончание строительных работ запланировано на конец нынешнего года и можно быть уверенными, что все сроки будут соблюдены.

«Лахта Центр» является первым строительным объектом «Газпром нефти» такого масштаба, поэтому реализация проекта осуществляется специально для этого созданным «Многофункциональным комплексом «Лахта Центр».

Александр Дюков также отметил, что работа, основанная на базовых проектных подходах, применении современных технологий, инновационных решений, а также на привлечении профессионалов высокого уровня, является эффективной как в нефтяной промышленности, так и при возведении крупнейших строительных объектов в Росии. Кроме того, приобретенный в процессе работы над этим строительным проектом опыт, непременно будет учтен и использован в деятельности «Газпром нефти».

На сегодняшний день на объекте идет завершающий этап строительства здания с запланированным в нем атриумом, возведены арка главного входа и стилобат. До октября 2017 года самым высоким зданием в Европе являлась московская башня «Федерация», высота которой составляет 374 м. Однако, «Лахта Центр» превышает ее почти на 90 м. Центр сможет принимать 8 000 человек. Генеральный подрядчик Renaissance Construction, производящий все строительные работы на «Лахта Центре» имеет большой опыт в возведении зданий и сооружений не только в России, но и за рубежом. Объекты «Эволюция» и «Москва-сити» также возводились этим генеральным подрядчиком.

Здание состоит из 86 этажей (одно из самых высоких в Европе) , которые будут заняты офисными помещениями общей площадью 129, 9 тысяч квадратных метров. Там же будет располагаться штаб-квартира «Газпрома». К башне строения прилегает еще одно здание, площадь офисных помещений которого составляет порядка 10 тысяч квадратных метров.