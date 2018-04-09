Домашний самогонный аппарат

В данной статье мы с вами рассмотрим процесс самогоноварения на домашнем самогонном аппарате, в качестве примера, виртуально будем использовать погружные дистилляторы Петрович или Марусю (их принцип работы схож разница состоит в производительности и комплектации)

Рассмотрим производственный цикл.

Работа на домашнем самогонном аппарате начинается с подготовительных работ. Прежде чем, начинать гнать самогон, необходимо иметь из чего гнать. Для этого нам понадобится брага — спиртосодержащая масса, получаемая в результате брожения и предназначенная для последующей перегонки в самогон.

Классический рецепт браги:

— 100 грамм прессованных хлебопекарных дрожжей или 20 грамм сухих

— 1 кг сахара

— 5 литров воды.

Из этого количества мы будем планировать получить 1 литр самогона, крепостью до 40 град. Домашнему самогонному аппарату типа Маруся (ПБ-1300) или Петровичу такие задачи по зубам с лихвой.

Первым делом мы должны настоять брагу. Этот процесс должен занять от 8-15 дней.

Когда брага готова можно приступать к процессу перегонки. Заливаем брагу в емкость, нагреваем ее до температуры кипения – в средне это от 80 град.

Собираем комплект домашнего самогонного аппарата, связующие узлы. Последовательность следующая: силиконовый шланг протягивается из емкости с брагой до холодильника домашнего самогонного аппарата, с другого конца ПВХ шланг с одной стороны, с другой направляем в емкость для отбора самогона.

Цель первой перегонки – это отбор вредных веществ и примесей – ацетона, сивушных масел

Когда брага начинает кипеть ее испарения поднимаются вверх, попадают в холодильник и, под избыточным давлением, конденсат выхолаживается в виде готового продукта.

Первые 50—60 грамм готового напитка на 1 кг сахара следует отбирать отдельно, это вредные элементы, их нельзя употреблять ни в коем случае.

Далее идет отбор так называемого «тела», то есть спирт-сырца из которого, путем последующих перегонок мы получим хороший самогон.

Когда продукт, выходящий в емкость отбора, перестанет гореть (на ложке), значит его крепость упала ниже 40 град. Дальше отбираете так называемые «хвосты» — это сивушные масла, они менее опасны, чем «головы», но употреблять их тоже не стоит.

Второй этап перегонки

Спирт-сырец после очистки заливается в перегонный куб и на медленном огне начинается дистилляция. Здесь так же стоить помнить, что первые 50 грамм на каждый килограмм сахара отбираются отдельно и не используются для внутреннего употребления. Далее отбираете дистиллят, пока его крепость не опустится ниже 40 градусов. Собственно, это и есть готовый напиток, который лишь необходимо разбавить.

Вторая перегонка имеет целью не только укрепление, но и дополнительную очистку от вредных и отравляющих примесей, а так же и от примесей с неприятным запахом.

Далее необходимо развести самогон. Разводить надо, руководствуясь тем, какой напиток приготовить вы задумали.

Расскажу на примере коньяка и работе на домашнем самогонном аппарате Маруся-23 (ПБ-1300)

Содержимое вкусоароматических добавок в алкоголь растворяем в 900мл собственного самогона. (Подобными эссенциями можно приготовить коньяк в домашних условиях или любой другой алкогольный напиток) Тщательно перемешиваем содержимое. Для приготовления, например, 3 литров коньяка нужно добавить в трехлитровую емкость 10мл приготовленного в литровой банке концетрата. Перемешать «заряженный» в трехлитровой емкости коньяк и дать отстояться хотя бы дней 15, лучше месяц – коньяк готов.

При создании коньяка можно проявлять фантазию: например, добавить несколько кристалликов ванилина, или высыпать в банке немного натуральной дубовой коры, или бросить 2-3 вяленых чернослива. В это случае, лучше выдерживать коньяк дольше: можно год, два, а то и три.

В этой статье мы вкратце рассмотрели процесс перегонки на домашнем самогонном аппарате Петрович или Маруся или на любом другом домашнем самогонном аппарате.

В интернете можно найти много научных статей, где подробно и детально рассмотрен процесс дистилляции на домашних самогонных аппаратах. Так же можно найти большое количество видео-материала, где, непосредственно на рабочих моделях рассказано как, в какой последовательности производится работа на домашних самогонных аппаратах или ректификационных колоннах.

Источник: http://pragma-opt.ru/samogonniye-apparati/