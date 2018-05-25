Кальмары

Огромной популярностью во всем мире пользуются дары моря в качестве атрибутов рациона питания человека. Среди доступных деликатесов считаются кальмары, цена которых в интернет-магазине «Fishorder.ru» доступна покупателям с различным бюджетом. Их можно заказывать оптом и в розницу для приготовления блюд, рецептов которых на данный момент огромное множество. Они обитают в океанах и морях. У многих типов моллюском имеется три сердца, соединяемые с одной парой щупалец, которых не менее пяти. Строение морского обитателя обуславливается способностью к регенерации. Зачастую тушки продаются замороженными, в цельном, очищенном виде, консервированными, что связано с их быстрой порчей.

Особенности и польза продукта

Во многих странах мира, в том числе, у нас, можно встретить блюда кальмаров в разнообразном виде. В частности, они используются:

в сыром;

тушеном;

отварном;

жареном;

запеченном виде.

А также они очень вкусны в маринованном, сушено-соленом, вяленом видах. Их отлично сочетать с креветками, мидиями, авокадо, свежим огурцом и лимоном. Кальмар может подаваться с такими блюдами, как каши, грибы, рыба, мясо, пряности. Этот морепродукт прибавляет энергии, не позволяет набирать вес, улучшает состояние кожного покрова, волос. В отварном виде его рекомендуют в детском питании.

В настоящее время насчитывается более трехсот видов моллюсков, которые отличаются размерами, весом и качеством мяса. Они занимают лидирующие позиции среди линейки диетических продуктов. В составе содержится много полезных веществ. Мясо моллюска считается природным энергетиком и афродизиаком, что позволяет называть его морским женьшенем. Его использовали в древней медицине Востока, благодаря содержанию таких элементов как: калий, йод, селен, железо, витамины группы РР, С, В, Е и большое количество других микроэлементов. В них также содержится огромное количество белков, немного жиров, полиненасыщенные кислоты в большом количестве, что делает продукт легко усвояемым и диетическим.

Нельзя не отметить факт того, что кальмар сегодня является объектом исследований в диетологии, фармацевтике и косметологии. Приобрести https://fishorder.ru/catalog/moreprodukty/kalmary/ кальмар по цене доступной для многих потребителей, предлагает наш магазин в любом количестве. В каталоге товаров магазина представлено несколько видов кальмаров, которые отличаются ценой, типом и другими параметрами. Наши менеджеры проконсультируют по всем вопросам и оформят заказ в кратчайшие сроки.