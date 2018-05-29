Отдых в Черногории с вылетом из Витебска

Уникальная по своей красоте страна с исключительным морем и бесподобной кухней – все это о Черногории. Не случайно с каждым годом все больше туристов выбирают для отдыха именно эту страну, где, кажется, одинаково комфортно и тем, кто предпочитает спокойный и уединенный отдых, и тем, кто не мыслит жизни без шумных ресторанов и вечеринок до утра. При этом, здесь очень разумные цены и безупречный сервис.
Настроение: море и солнце
Для тех, кто мечтает об отдыхе на пляже, Черногория – лучший выбор. Здесь есть целых три ривьеры для того, чтобы можно было найти свой идеальный тур.
- Будванская Ривьера
Одно из самых популярных направлений. Здесь находится легендарный курорт Будва, знаменитый своими пляжами. Сюда традиционно приезжают любители яркого и активного отдыха, которые не любят сидеть на месте и предпочитают совмещать отдых на побережье со знакомством с достопримечательностями.
- Герцегновская Ривьера
Идеальный выбор на севере Адриатического моря для семей с детьми и тех, кто любит размеренный и спокойный отдых.
- Ульцинская Ривьера
Более демократичное направление, чем предыдущие два, но нисколько не уступает им в красоте местных пейзажей.
Можно с уверенностью сказать, что заказать путевки в Черногорию будет самым верным решением для тех, кто мечтает о незабываемом отдыхе на морском побережье с удивительным климатом и потрясающим сервисом.
Система «Все включено»
Систему «Все включено» заслуженно называют «Самым верным решением искушенного туриста», так как экономит и время, и деньги. Более того, таким образом, появляется больше шансов лучше познакомиться с местной кухней и попробовать еще больше блюд. И, конечно же, как правило те отели, которые предлагают подобные услуги заботятся о действительно впечатляющем выборе для своих гостей и хотят, чтобы у каждого была возможность найти для себя кухню по душе. Иными словами, отдых в Черногории от https://montenegro.welltour.by/ по системе «Все включено» – это лучшее решение для тех, кто ценит удобство, комфорт и сервис и не готов переплачивать лишние деньги.
Отдых как искусство
Доверять планирование своего отдыха нужно только компаниям с исключительной репутацией, например, таким как «Велтур». Сотрудники компании настоящие профессионалы своего дела: они не только помогут подобрать лучшее направление, но и сделают все возможное, чтобы найти предложение по самым выгодным ценам. Важно отметить, что цены на туры в Черногорию из Витебска приятно удивят своей доступностью и рациональностью.
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- Оперативность
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- Гибкость
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- Профессионализм
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