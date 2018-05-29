Отдых в Черногории с вылетом из Витебска

Уникальная по своей красоте страна с исключительным морем и бесподобной кухней – все это о Черногории. Не случайно с каждым годом все больше туристов выбирают для отдыха именно эту страну, где, кажется, одинаково комфортно и тем, кто предпочитает спокойный и уединенный отдых, и тем, кто не мыслит жизни без шумных ресторанов и вечеринок до утра. При этом, здесь очень разумные цены и безупречный сервис.

Настроение: море и солнце

Для тех, кто мечтает об отдыхе на пляже, Черногория – лучший выбор. Здесь есть целых три ривьеры для того, чтобы можно было найти свой идеальный тур.

Будванская Ривьера

Одно из самых популярных направлений. Здесь находится легендарный курорт Будва, знаменитый своими пляжами. Сюда традиционно приезжают любители яркого и активного отдыха, которые не любят сидеть на месте и предпочитают совмещать отдых на побережье со знакомством с достопримечательностями.

Герцегновская Ривьера

Идеальный выбор на севере Адриатического моря для семей с детьми и тех, кто любит размеренный и спокойный отдых.

Ульцинская Ривьера

Более демократичное направление, чем предыдущие два, но нисколько не уступает им в красоте местных пейзажей.

Можно с уверенностью сказать, что заказать путевки в Черногорию будет самым верным решением для тех, кто мечтает о незабываемом отдыхе на морском побережье с удивительным климатом и потрясающим сервисом.

Система «Все включено»

Систему «Все включено» заслуженно называют «Самым верным решением искушенного туриста», так как экономит и время, и деньги. Более того, таким образом, появляется больше шансов лучше познакомиться с местной кухней и попробовать еще больше блюд. И, конечно же, как правило те отели, которые предлагают подобные услуги заботятся о действительно впечатляющем выборе для своих гостей и хотят, чтобы у каждого была возможность найти для себя кухню по душе. Иными словами, отдых в Черногории от https://montenegro.welltour.by/ по системе «Все включено» – это лучшее решение для тех, кто ценит удобство, комфорт и сервис и не готов переплачивать лишние деньги.

Отдых как искусство

Доверять планирование своего отдыха нужно только компаниям с исключительной репутацией, например, таким как «Велтур». Сотрудники компании настоящие профессионалы своего дела: они не только помогут подобрать лучшее направление, но и сделают все возможное, чтобы найти предложение по самым выгодным ценам. Важно отметить, что цены на туры в Черногорию из Витебска приятно удивят своей доступностью и рациональностью.

В целом, можно выделить 3 важных черты, которые делают «Велтур» одним из самых привлекательных агентств на рынке:

Оперативность

Сотрудники компании сделают все, чтобы клиент не терял ни минуты: они подберут нужный тур максимально быстро, при этом, можно быть уверенным в том, что качество работы будет на самом высоком уровне.

Гибкость

«Велтур» понимает: у любого клиента есть бюджет, поэтому все предложения делаются строго в обозначенных рамках.

Профессионализм

Самые интересные направления и самые тщательно отобранные направления – компания делает все, чтобы клиент остался не просто доволен отдыхом, а захотел доверить компании и свои будущие поездки

Независимо от того, в какой город Черногории и в какое время года захочет поехать клиент в «Велтур» точно знают, как сделать так, чтобы эта страна осталась в памяти как по-настоящему волшебное место для отдыха и незабываемых впечатлений.