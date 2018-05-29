Принципы выбора сферического шатра

Покупка геодезического купола — http://fullerdome.com/services/sale-geodesic-structures — удачное решение, если компании требуется вместительное и мобильное сооружение для постоянной или периодической эксплуатации. Имея в арсенале тентовый сферический шатер, организация избавляется от необходимости искать и бронировать помещения с целью проведения праздников, что особенно непросто, если ее деятельность носит гастрольный характер.

Геокупол можно собрать в любой момент, провести торжество, разобрать и хранить его до следующего мероприятия. Однако следует помнить, что покупка мобильной конструкции сопряжена с внушительными затратами. Поэтому важно сделать правильный выбор и купить шатер, который идеально подходит для нужд компании. Для этого нужно учесть ряд важных моментов:

плановые цели применения геокупола;

ориентировочная численность приглашаемых гостей;

потребности во внутренней оснастке.

Плановые цели применения геокупола

Если организация покупает мобильную конструкцию, у нее есть планы на ее использование. В зависимости от этого подбирается тип сферического шатра. При необходимости проведения закрытых мероприятий оптимальным выбором является геодезический купол FDM. А если планируется организовывать массовые праздники с большой проходимостью людей, рекомендуется приобрести конструкцию FDS.

Ориентировочная численность приглашаемых гостей

Чем больше людей планируется приглашать на мероприятие, тем больше должна быть вместимость помещения. Поэтому следует отталкиваться от ориентировочной численности гостей, выбирая размеры конструкции. С каждым дополнительным метром диаметра основания увеличивается площадь внутренней поверхности и высота шатра. Вместе с ними возрастает и стоимость геодезического купола.

Потребности во внутренней оснастке

Одного только каркаса и тентовой оболочки недостаточно, чтобы сферический шатер стал местом, приспособленным для проведения праздников. Еще требуется провести электросеть, оборудовать акустическую, световую, климатическую системы, возможно, уложить деревянный пол и установить сцену. Все, что требуется из вышеперечисленного, следует подготавливать изначально, чтобы не добавлять элементы внутренней оснастки впоследствии.

Не стоит забывать о возможности брендирования внешней оболочки. Если покупка шатра не приурочена к конкретному торжественному поводу, печать на тенте фирменной символики компании является хорошим маркетинговым ходом!