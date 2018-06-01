Искусственные елки

Интернет-магазин «Лавка цветов — http://www.lavkacvetov.ru» работает с 2005 года. С каждым годом все больше и больше людей доверяют нам, подтверждая это покупками новогодних искусственных елок, елочных украшений, праздничной мишуры и игрушек. Мы благодарим наших клиентов и рады видеть Вас снова в магазине искусственных елок и новогодних украшений!

Искусственные ели, в последнее время, имеют большую популярность, нежели натуральная елка из леса. Сравнивая живую ель из леса с искусственной елью, купленной в магазине «Лавка цветов», можно выявить ряд достоинств искусственной елки над живой елью. Огромным преимуществом искусственной елки над живой елью является её многократное использование на протяжении долгих лет. Искусственная ель собирается и разбирается за считанные минуты, а целый год елка хранится в удобном для Вас месте, ожидая следующего нового года, и не занимая много места. Мягкая пушистая хвоя, не будет колоть Вас своими иголками, и осыпаться после срока эксплуатации. Известно, что для того, чтобы маленькая елочка выросла до елки большого размера, должен пройти не один год. Покупая живую ель из леса, вы тем самым поддерживаете вырубку деревьев на планете. Мы рады предложить вам эти, удивительно красивые, искусственные елочки разного размера, и уверяем Вас в том, что искусственная ель принесет вам такую же радость и счастье в дом, как если бы это была живая ель.

Новые технологии в елочном мире

Новогодняя ель в современном мире представляет собой воплощение красоты и элегантности. Стройные, удивительно красивые новогодние елочки, с яркой хвоей натурального цвета, пушистыми ветвями, шишками, могут порадовать любого эстета. А высококачественное европейское сырьё, используемое для изготовления елочек, позволяют создавать искусственные ели практически не отличающимися от натуральных. Все ели изготовлены с соблюдением экологических норм и стандартов качества. Современные елки совершенно не колются, как это делают елочки из леса, а наоборот нежно гладят ваши руки, когда вы наряжаете ель на праздник. В нашем магазине представлены как маленькие елочки, размером от 0, 25 метра, так и елки большого размера до 40 метров, изготовляемых под заказ. Такими елочками можно украсить дом или офис внутри, или поставить ель большого размера на своем дачном участке. В нашем магазине вы можете подобрать елочку по своему вкусу. Классическая зеленая елочка, сосна или ель, кремлевская голубая красавица, могут порадовать ваш глаз. Выбор остается только за вами.

Из-за отсутствия торговых площадей интернет-магазин может предложить покупателю елочки более дешевую цену, в отличие от обычного магазина, торгующего елками, новогодними игрушками или украшениями на новый год. Так же помимо елок у нас всегда в наличии большой выбор искусственных деревьев разных видов. В том числе и хвойные деревья, такие как сосна, туя, кипарис, при изготовлении которых, были задействованы как натуральные материалы, так и новые высокотехнологичные полимерные материалы.