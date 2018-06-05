Как обойти Антиплагиат.вуз: эффективные способы

На написание дипломной работы уходит много времени. Студенту приходится искать материал по разным источникам, систематизировать его. Однако самым трудным считается уникализация текста. Если программа Антиплагиат.вуз покажет низкий процент, то выпускник университета автоматически получает неудовлетворительную оценку. Однако есть несколько способов, которые помогут обойти программу. Узнайте о них, воспользуетесь – и результаты вас приятно удивят.

Алгоритм программы

Чтобы понять, как обойти антиплагиат вуз, узнайте о принципах, по которым работает сервис. Алгоритм программы специфичный, он ищет соответствия в открытых и закрытых источниках, тщательно сверяя исходный текст с:

научными статьями;

ранее выполненными дипломными и курсовыми работами, рефератами;

книгами.

Если вы проверите текст на уникальность на общедоступных сервисах, которые сравнивают исходник только с открытыми источниками, то процент уникальности будет высоким. Антиплагиат.вуз может показать низкий результат.

Как обойти сервис?

Существует несколько способов, которые помогут увеличить уникальность текст. Тогда Антиплагиат.вуз покажет высокий процент, и вы сдадите работу. Наиболее популярны следующие:

Кодирование. Когда нет времени на внесение правок, проще всего воспользоваться сервисом, который кодирует текст, делая его уникальным. Не бойтесь, работа не изменится, слова не будут искажены, как и смысл. Просто программа будет воспринимать текст иначе, и проверка покажет высокую уникальность.

Замена букв на греческие. Программа для проверки на плагиат принимает слова, написанные с ошибками за новые. Однако сервисы заметят обман, если изменить буквы на латинские. При замене на греческие уловка сработает, и уникальность будет высокой. Однако важно, чтобы преподаватель не учуял подвоха, иначе придется переписывать все заново.

Перевод текста на другие языки и обратно. Такой метод тоже популярен среди студентов. Онлайн-переводчики заменяют слова на синонимы, поэтому дважды переработанный текст отличается от исходника. Вам останется только прочитать работу и откорректировать ее, чтобы не потерялся смысл и не было неуместных фраз, определений, которые не относятся к тематике.

Синонимайзеры. Специальные сервисы, которые заменяют слова на синонимы. В результате уникальность текста повышается. Однако, как и в случае с онлайн-переводчиками, требуется вычитка и корректировка. Чтобы вносить меньше правок, вставляйте в синонимайзер не более 1 000 знаков, тогда смысл не будет сильно искажаться.

Использование «воды». Чтобы программа показала высокую уникальность, добавьте в текст «воды» (вводных слов, синонимов). Она не повлияет на смысл текста и его качество, но уникальность станет выше. При помощи «воды» вы поднимете ее на 3-5%, это неплохой результат.

«Белые» методы

Если научный руководитель строгий и тщательно вычитывает текст, то использование онлайн-переводчиков и синонимайзеров, замена русских букв на греческие не поможет сдать работу. Чтобы преподаватель не заставил переписывать ее и уникальность была высокой, придется действовать в ином ключе.

Идеальным вариантом будет тщательно переработать текст, набрав его самостоятельно и заменив на синонимы большинство слов. В этом случае и уникальность будет высокой, и качество текста понравится руководителю, впоследствии вносить правки либо вообще не придется, либо они будут минимальны.

Чтобы уникальность работы была высокой, используйте при ее написании больше источников. В результате программа не сможет точно определить, откуда был взят тот или иной фрагмент. Также следует уходить от шаблонных фраз, поскольку они встречаются во многих дипломных, сказываются на общем результате.

Если вы используете при написании дипломной совершенно новые источники, то сервис не сможет обнаружить их. Научные статьи, вышедшие в этом году, еще не включены в базу программы, поэтому она не распознает плагиат и покажет достаточную уникальность. Однако это не значит, что можно просто копировать информацию, требуется ее переработка.

Чаще всего антиплагиат выделяет формулы, определения, термины, которые перефразировать невозможно. Попробуйте вставить формулы не в виде текста, а в виде изображений (скриншотов), тогда процент плагиата будет низким.

Существует много способов, которые помогут обойти Антиплагиат.вуз. Однако лучше всего использовать «белые» схемы и попробовать переработать исходный материал. Если не получается повысить процент уникальности, можно прибегнуть к кодированию текста или заменой русских букв на греческие.