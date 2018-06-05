Способы удаления чернильных следов

Канцелярские товары – незаменимые в быту изделия, предназначенные для оформления или переписки всевозможной бумажной документации. Их применяют во многих сферах человеческой жизни и делят на разные категории, среди которых письменные принадлежности в виде ручек считаются одними из самых популярных. Для учебы, переписки, конспектирования, также незаменима шариковая ручка как подарок, презент другу, сотруднику или, например, родственнику.

Как удалить следы от шариковой ручки правильно?

Чернила шариковой ручки удалить с твердой и ровной поверхности, как правило, несложно. Но как убрать загрязнения, если пятна появились на текстильной поверхности или обоях?

Существуют два основных способа. Можно приобрести специальный препарат, который выводит пятна, в магазине, или приготовить чистящее средство собственными силами. Обратите внимание, если одежда выполнена из синтетических тканей, то лучше не пытаться удалить следы шариковой ручки средствами, которые имеют в своём составе ацетон или другие агрессивные растворители. Существует риск, что ткань будет повреждена. Чтобы избежать подобных неприятностей, важно аккуратно и грамотно выбирать средство для удаления пятен.

Популярные средства, которые удаляют чернила с текстиля:

Благодаря лимонному соку и соли можно убрать чернила с поверхности светлой ткани. Очистите целый фрукт от кожуры, сделайте надрезы, а следы чернил обработайте солью. Выдавите сок на проблемные участки и оставьте вещь в таком состоянии на 6-9 минут. Далее прополосните ее в тёплой воде.

Убрать следы шариковой ручки можно и благодаря соде. Простой пищевой продукт безопасный и эффективный в борьбе с чернилами. Данный метод поможет устранить пятна даже на самых деликатных тканях. Соедините пищевую соду с теплой чистой водой и перемешайте ингредиенты до получения однородной кашеобразной массы. Нанесите смесь на пятно примерно на 7-10 минут. Удалите остатки соды и постирайте вещь.

Специалисты рекомендуют удалять следы шариковой ручки уксусом в сочетании с этиловым спиртом. Необходимо смешать в равных пропорциях 2 главных компонента и обработать полученной массой проблемное место. После выполнения такой очищающей манипуляции, одежду необходимо простирнуть с применением классического средства для стирки.

Убрать чернила с шерстяных и шелковых вещей можно благодаря очищенному скипидару. Намочите марлевый тампон или ватный спонж и потрите пятно до полного его исчезновения. После такого очищения одежду нужно сполоснуть в чистой воде.

Если вы не хотите рисковать и пытаться удалить следы чернил на одежде домашними методами, то воспользуйтесь услугой химчистки, где применяют специальные методики очищения и действенные химические вещества.