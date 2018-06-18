Металлические стеллажи для архивов, магазинов и супермаркетов

  • Ильдар Саитов
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    • Компания «ПромСтеллаж» в отрасли производства оборудования для благоустройства складских помещений работает на рынке более 18-ти лет. Обладая собственной производственной базой, оснащенной современными металлообрабатывающими станками предприятие предлагает клиентам: владельцам собственного бизнеса и бюджетным организациям качественные конструкции для хранения сырья, документов и товаров. Также имеется возможность заказать услугу сервисного обслуживания стеллажей.

    Клиентов «ПромСтеллаж», принявших решение купить стеллажи, ждут следующие преимущества:

    • Оперативная обработка заказов. Непосредственно после подписания договора и согласования всех деталей выполняются замеры. Конструкции выполняются по типовым или индивидуальным проектам, в зависимости от архитектурных особенностей помещения, в котором они будут устанавливаться.
    • Возможность выполнить предварительный расчет стоимости стеллажа. Полная стоимость будет известна после выполнения замеров.
    • Компания предоставляет комплексные услуги, начиная от выполнения замеров и заканчивая доставкой и установкой оборудования на складке клиента.
    • На каждое изделие распространяется длительная гарантия от производителя. Также имеется возможность воспользоваться услугой постгарантийного обслуживания конструкций на выгодных для клиента условиях.

    Ассортимент оборудования для складов и выставочных центров

    Клиенты компании могут заказать изготовление конструкций следующих видов:

    • стеллажи для обустройства майнинговых ферм;
    • паллетные и фронтальные образцы, созданные с учетом особенностей помещения и специфики деятельности компании;
    • консольные и мезонинные конструкции;
    • кабельные стеллажи;
    • передвижные маневренные варианты, которые могут использоваться на ярмарках и выставках;
    • архивные стеллажи для документов;
    • нестандартные и стандартные стеллажи для небольших магазинов и супермаркетов с большими торговыми и складскими площадями;
    • эргономичные стеллажи для СТО и магазинов, реализующих запасные части для автомобилей.

    «ПромСтеллаж» — преимущества сотрудничества с компанией

    Принимая решение заказать металлические стеллажи для склада в компании, клиенты получают возможность пользоваться действительно качественной услугой:

    • продукция изготавливается в соответствие со строгими стандартами;
    • доступные цены на весь ассортимент товаров и услуг;
    • оперативное выполнение заказов.

    Также в компании можно приобрести комплектующие и материалы по ценам ниже средних на рынке.

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