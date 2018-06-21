Компания ОценкаПлюс в Самаре

Компания «Оценка Плюс» консультирует физические и юридические лица в Оренбурге, Самаре, предоставляет услуги консалтинга, выполняет оценку стоимости недвижимости всех типов, земельных наделов и другого имущества в собственности.

Консалтинг

В перечень услуг, предоставляемых компанией, входит:

Анализ экономической ситуации предприятия.

Формулировка технико-экономического обоснования проекта для повышения инвестиционной привлекательности, разъяснения сути и прибыльности проекта потенциальными инвесторами.

Разработка бизнес-проектов в самых разных отраслях и форматах коммерческой деятельности с анализом рынка, полной оценкой возможных расходов, подробным описанием политики ценообразования, целевой аудитории, поставщиков, вероятной прибыли.

Компания предоставляет исчерпывающие консультации специалистов по финансам и юриспруденции для физических лиц в вопросах:

судебного производства;

наследных споров;

оформления договора купли/продажи имущества;

нотариальной помощи;

ипотечного кредитования.

Консультирует юридических лиц в наиболее актуальных аналитических, финансовых, юридических вопросах, среди которых:

оценка активов и пассивов предприятия;

получение заемных средств под залог;

финанализ;

уставной капитал (методы и процесс формирования);

оформление сделок купли/продажи.

Оценочная деятельность

Оценка собственности — еще один вид профильной деятельности компании «Оценка Плюс». Заключение о стоимости объекта, выполненное независимым специалистом, может понадобиться в суде, для получения заемных средств, ипотеки, сдачи в аренду, при разделе имущества, при страховании, инвестировании, для уставного капитала.

Специалисты оценивают недвижимость, автотранспорт, землю, оборудование, бизнес, интеллектуальную собственность и многое другое. Выполняют несколько типов стоимости собственности и документально оформляют отчеты в рамках действующего законодательства РФ:

кадастровая;

рыночная;

для инвестиций;

при ликвидации и пр.

Ориентированность на клиента

К реализации каждой задачи сотрудники «Оценка Плюс» относятся со всей ответственностью, начиная с предоставления консультаций, уточнения важных моментов, выяснения цели оценки. От конечной цели может зависеть сам процесс, перечень конечных документов, форма их оформления и другие нюансы.

Подписание договора на обслуживание — обязательная часть сотрудничества, с помощью которой клиент может подтвердить расходы (в суде), а также объективность представленных данных.