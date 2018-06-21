Компания ОценкаПлюс в Самаре

  • Ильдар Саитов
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    • Компания «Оценка Плюс» консультирует физические и юридические лица в Оренбурге, Самаре, предоставляет услуги консалтинга, выполняет оценку стоимости недвижимости всех типов, земельных наделов и другого имущества в собственности.

    Консалтинг

    В перечень услуг, предоставляемых компанией, входит:

    • Анализ экономической ситуации предприятия.
    • Формулировка технико-экономического обоснования проекта для повышения инвестиционной привлекательности, разъяснения сути и прибыльности проекта потенциальными инвесторами.
    • Разработка бизнес-проектов в самых разных отраслях и форматах коммерческой деятельности с анализом рынка, полной оценкой возможных расходов, подробным описанием политики ценообразования, целевой аудитории, поставщиков, вероятной прибыли.

    Компания предоставляет исчерпывающие консультации специалистов по финансам и юриспруденции для физических лиц в вопросах:

    • судебного производства;
    • наследных споров;
    • оформления договора купли/продажи имущества;
    • нотариальной помощи;
    • ипотечного кредитования.

    Консультирует юридических лиц в наиболее актуальных аналитических, финансовых, юридических вопросах, среди которых:

    • оценка активов и пассивов предприятия;
    • получение заемных средств под залог;
    • финанализ;
    • уставной капитал (методы и процесс формирования);
    • оформление сделок купли/продажи.

    Оценочная деятельность

    Оценка собственности — еще один вид профильной деятельности компании «Оценка Плюс». Заключение о стоимости объекта, выполненное независимым специалистом, может понадобиться в суде, для получения заемных средств, ипотеки, сдачи в аренду, при разделе имущества, при страховании, инвестировании, для уставного капитала.

    Специалисты оценивают недвижимость, автотранспорт, землю, оборудование, бизнес, интеллектуальную собственность и многое другое. Выполняют несколько типов стоимости собственности и документально оформляют отчеты в рамках действующего законодательства РФ:

    • кадастровая;
    • рыночная;
    • для инвестиций;
    • при ликвидации и пр.

    Ориентированность на клиента

    К реализации каждой задачи сотрудники «Оценка Плюс» относятся со всей ответственностью, начиная с предоставления консультаций, уточнения важных моментов, выяснения цели оценки. От конечной цели может зависеть сам процесс, перечень конечных документов, форма их оформления и другие нюансы.

    Подписание договора на обслуживание — обязательная часть сотрудничества, с помощью которой клиент может подтвердить расходы (в суде), а также объективность представленных данных.

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