Компания ОценкаПлюс в Самаре

Компания «Оценка Плюс» консультирует физические и юридические лица в Оренбурге, Самаре, предоставляет услуги консалтинга, выполняет оценку стоимости недвижимости всех типов, земельных наделов и другого имущества в собственности.
Консалтинг
В перечень услуг, предоставляемых компанией, входит:
- Анализ экономической ситуации предприятия.
- Формулировка технико-экономического обоснования проекта для повышения инвестиционной привлекательности, разъяснения сути и прибыльности проекта потенциальными инвесторами.
- Разработка бизнес-проектов в самых разных отраслях и форматах коммерческой деятельности с анализом рынка, полной оценкой возможных расходов, подробным описанием политики ценообразования, целевой аудитории, поставщиков, вероятной прибыли.
Компания предоставляет исчерпывающие консультации специалистов по финансам и юриспруденции для физических лиц в вопросах:
- судебного производства;
- наследных споров;
- оформления договора купли/продажи имущества;
- нотариальной помощи;
- ипотечного кредитования.
Консультирует юридических лиц в наиболее актуальных аналитических, финансовых, юридических вопросах, среди которых:
- оценка активов и пассивов предприятия;
- получение заемных средств под залог;
- финанализ;
- уставной капитал (методы и процесс формирования);
- оформление сделок купли/продажи.
Оценочная деятельность
Оценка собственности — еще один вид профильной деятельности компании «Оценка Плюс». Заключение о стоимости объекта, выполненное независимым специалистом, может понадобиться в суде, для получения заемных средств, ипотеки, сдачи в аренду, при разделе имущества, при страховании, инвестировании, для уставного капитала.
Специалисты оценивают недвижимость, автотранспорт, землю, оборудование, бизнес, интеллектуальную собственность и многое другое. Выполняют несколько типов стоимости собственности и документально оформляют отчеты в рамках действующего законодательства РФ:
- кадастровая;
- рыночная;
- для инвестиций;
- при ликвидации и пр.
Ориентированность на клиента
К реализации каждой задачи сотрудники «Оценка Плюс» относятся со всей ответственностью, начиная с предоставления консультаций, уточнения важных моментов, выяснения цели оценки. От конечной цели может зависеть сам процесс, перечень конечных документов, форма их оформления и другие нюансы.
Подписание договора на обслуживание — обязательная часть сотрудничества, с помощью которой клиент может подтвердить расходы (в суде), а также объективность представленных данных.