Доставка еды на дом — наиболее перспективный сегмент ресторанного бизнеса в РФ

Ресторанный бизнес в РФ находится на начальной стадии развития. Несколько лет назад из-за экономического и политического кризиса заведения общественного питания даже сделали шаг назад. Их доходы сократились в среднем на 20 % по стране. Сегодня, как уверяют эксперты, каждый сегмент ресторанного бизнеса располагает большим потенциалом. Особенно успешными могут стать службы, предлагающие еду навынос. Это обуславливается низким уровнем конкуренции. Например, доставка суши и роллов в Тольятти осуществляется лишь единицами компаний. В Москве и других крупных мегаполисах этот сегмент рынка наполнен лишь на 10-11 %.





Общая ситуация на рынке общественного питания в РФ

Пару лет назад эксперты провели анализ российского ресторанного бизнеса и предприятий общественного питания других стран — Америки, Канады, Великобритании, Германии. Среди перечисленных регионов РФ по уровню развития оказалась на последнем месте. Месячный оборот по всей территории страны составил порядка полутора миллиарда рублей. В США этот показатель составил более 40 миллиардов. Покупатели в России тратят на ресторанную еду меньше чем граждане иных стран.

Ниша экспресс-доставки вообще не освоена. Если раньше услугу предоставляли практически все заведения общественного питания, то сегодня их остались единицы. Хотя по опросам граждан, заказ еды на дом в Тольятти готовы выполнять 30 % жителей, а в Москве — более 50 %. Перспективы этого сектора сегодня достигают 500 %.



Основные факторы, влияющие на развитие сервиса по доставке готовой еды в РФ

Сложная экономическая ситуация в стране приводит к постепенному снижению спроса на услуги фешенебельных ресторанов, где за ужин приходится платить по несколько тысяч рублей. В то же время постоянная занятость не позволяет многим гражданам готовить самостоятельно. Это и формирует спрос на службы доставки.

Особой популярностью среди потребителей пользуются заведения, предлагающие эксклюзивную кухню. Так, компания «2 Берега», имеющая сеть заведений по всей стране, находится в лидерах благодаря продаже роллов и суши. Обратившись к ее специалистам, можно заказать ужин с доставкой, потратив на несколько блюд менее тысячи рублей. Чтобы и дальше продвигать подобный бизнес, необходимо расширять ассортимент услуг, открывать новые заведения, регулярно внедрять блюда, не забывая уделять внимание качеству.