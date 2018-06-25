Организация корпоратива: поиск артистов

Корпоративный праздник – долгожданное событие, которое ждут все сотрудники компании. Ведь только на корпоративе можно полностью расслабиться, ближе познакомиться с коллегами и посмотреть на впечатляющее шоу с артистами. Поэтому планируя такое масштабное мероприятие, надо четко понимать, каким бюджетом вы располагаете и, что могло бы заинтересовать ваших коллег.

Конечно, если вы работаете в крупной международной компании, то вам намного проще пригласить event-агентство, которое придумает и организует весь план праздника. От вас только потребуется своевременная оплата их недешевых услуг. К сожалению, реалии таковы, что многим организациям приходится заниматься планированием и проведением корпоратива самостоятельно. И тут, большинство новичков, совершают самую большую ошибку – они обращаются за помощью к своим друзьям и знакомым.

Дело в том, что выбор артистов на корпоратив и, например, на свадьбу, различается. Советы и рекомендации ваших знакомых могут быть и неплохие, но скорее всего, они подойдут только под второй вариант, поскольку ваши вкусы совпадают. Что касается поиска ведущего, фотографа и какого-нибудь яркого шоу-балета на корпоратив, то здесь лучше ориентироваться на интересы сотрудников компании, директоров и руководителей отделов. А ведь это так сложно. Надо угодить абсолютно каждому и не только в плане оригинального подхода и отменных шуток, но и для директоров – приемлемой суммой.

Где искать артистов на корпоратив?

Сейчас при организации любого события, очень удобно обращаться за помощью к Интернету. Там есть множество сайтов, где можно найти все, что вам только захочется, в том числе тамаду, видеографа, танцора и певца. Но самый полезный, и главное, специализированный сайт — портал Артист.ру. Там вы найдете большой каталог анкет от профессиональных, надежных и, главное, креативных артистов на любой вкус и любой бюджет. В числе которых будут такие исполнители как: ведущий, музыкальные коллективы, танцоры и шоу-балеты, фотографы и даже event-агентства.

Открыв любую анкету, вам будет доступна вся нужная информация:

фотографии и видеозаписи с прошлых событий;

направление, в котором работает человек;

информация о том, занят или свободен исполнитель в вашу дату;

стоимость услуг;

отзывы от его клиентов.

Как заказать артиста на корпоратив в Новосибирске?

Если вы являетесь организатором корпоратива в Новосибирске, то найти и забронировать понравившегося исполнителя очень легко. Для этого вам необходимо зайти на портал Artist.ru, указать необходимые параметры (город, тип мероприятия, пол) и выбрать исполнителя из предложенных вариантов. После того, как выбор сделан, вам останется лишь связаться с понравившимся специалистом по указанным в анкете контактам и назначить день вашей первой встречи.