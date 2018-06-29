Для управления квадроциклом требуются права

Для езды на мощном квадроцикле требуется достижение совершеннолетия, и это — только основание, чтобы открыть категорию А. Минимальный возраст, «открывающий дорогу для покатушек», — шестнадцать лет; в этом случае Закон о безопасности движения разрешает управлять мототехникой с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубов (подкатегория А1). Все, что мощнее — только после восемнадцати. Но в любом, самом зрелом возрасте помощь в получении прав на квадроцикл не будет лишней.

Легальное управление

Даже для легких мотоагрегатов с ДВС менее пятидесяти кубических сантиметров требуется оформлять подкатегорию М. То есть, разудалые гонки без правил и прав на управление, грозят приличным штрафом, суммы которого хватит, чтобы пройти специализированное обучение с экзаменацией и выдачей документа (выдает Государственный технический надзор, а не дорожная инспекция). Поэтому не рискуем и готовимся; от «студента», интересующегося тем, как получить права на квадроцикл в Екатеринбурге, потребуется:

паспорт гражданина;

две фотографии 3 на 4;

медицинская справка;

около семи тысяч рублей;

водительское удостоверение на управление легковым, грузовым транспортом (упростит обучение и сдачу экзамена).

Родители, которые балуют своих активных, но недостаточно взрослых чад, покупая квадроцикл и разрешая на нем ездить, должны понимать, что именно они понесут ответственность в случае остановки дорожной инспекцией или, того хуже, при ДТП с участием юного гонщика. Взрослым самим не следует искушать судьбу, желая «нелегально» покататься на мощной мототехнике. Даже на проселочной дороге может случиться встреча с полицейским патрулем, который на законных основаниях потребует предъявить важный документ.

Экономия без риска

Профессиональная помощь в получении прав на квадроцикл окупится при первой же остановке сотрудниками правоохранительных органов. Денежный штраф за нелегальное вождение в зависимости от ситуации достигает пятнадцати тысяч рублей, что существенно превышает стоимость полного учебного курса. То есть, «один раз попасться» стоит столько же, сколько двухнедельная учеба с последующей официальной экзаменацией. Девять дней занятий с опытными специалистами по теоретическим аспектам и пять дней интересной практики можно оплатить всего одним «сэкономленным» штрафом.

Купив аппарат, не стоит долго думать, как получить права на квадроцикл в Екатеринбурге; когда придет день «больших покатушек», можно остаться дома только потому, что в водительском удостоверении не открыта соответствующая категория. Документ кушать не просит, и после получения действует на протяжении десятилетнего срока. К тому же, подкатегория А1 подтверждает специализацию по профессии тракторист-манинист, что официально разрешает управлять, кроме квадроцикла, еще и другой мототехникой: от снегохода и аэросаней до мотовездехода.

Где учат в Екатеринбурге

Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат на регулярной основе проводит наборы в учебные группы для прохождения экзаменов по теории и практике с последующим получением водительского удостоверения, разрешающего управление квадроциклом (или другой техникой) с соответствующим объемом двигателя. Лицензированное обучение необходимо, чтобы получить вышеуказанные права; управление любым транспортным средством, кроме практических умений, требует знаний: правил дорожного движения и других теоретических дисциплин, которым учат — специалисты.