Стекольная компания «Real steklo» — предприятие полного цикла

Стекольное производство

Стекольное производство http://real-steklo.ru/ требует наличия современного оборудования и строгого контроля качества. Спрос на продукцию предприятий этой сферы промышленности возрастает и чтобы выдержать конкуренцию компаниям приходится повышать планку прочности и улучшать дизайн. Огромное количество предпринимателей приобретают предприятия для осуществления стекольного производства, так как эта сфера характеризуется прибыльностью.

Особенности изготовления

Продукция данной категории изготавливается способом фурко или флоат. Первый метод подразумевает прокатывание сырья под высокой температурой через валик и транспортировку изделия в камеру для охлаждения. Внутри этой камеры субстанция разделяется на листы. Технология флоат заключается в придании стеклянной субстанции формы ленты и опускании её в олово.

Большинство предприятий применяют второй вид технологии, так как она характеризуется высокой производительностью, малым количеством оптических дефектов и возможностью добавления декоративных элементов.

В цеху устанавливается стекловарительный агрегат, на котором основано стекольное производство. Для варки субстанции используется регенеративная печь. Ванная для подготовки расплавленного сырья состоит из ёмкости для загрузки, варки, гомогенизации, охлаждения, а также канала для перелива.

Первоначальная форма стекла аморфна и в застывшем состоянии оно не представляет особой ценности. После придания формы изделие поступает на склад для дальнейшей реализации. Для создания массы используют кварцевый песок, соду или сульфат натрия, мел или известняк, пегматит или доломит. Мастер может добавить шихт для ускорения процесса изготовления.

Также в смесь можно добавить:

Краситель. Окислы железа, меди, кобальта, хрома или марганца;

Осветлитель. Селитру или трехокись мышьяка.

Стекольное производства http://real-steklo.ru/ заключается в проведении последовательных действий, которые включают приготовление шихры, варку и создание продукта. Чтобы сделать товар другой консистенции достаточно немного изменить оборудование.

Также можно изменить химический состав продукта на стадии варения. Можно менять теплофизические и диэлектрические свойств, а также добавлять возможность отражения УФ излучения. Стекольное производство успешно работает несколько веков. Сегодня используются современные станки, которые в значительной степени ускоряют процесс. Если вы желаете заняться этим делом, то требуется закупить агрегаты и сырьё. Стекольное производство окупит вложения в течение небольшого промежутка времени.