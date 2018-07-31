Высокие технологии: каких специалистов ищут в Самаре в IT

За владение передовыми ИТ-навыками самарские работодатели готовы хорошо заплатить. Предлагаемые программистам зарплаты достигают 80-100 тыс. рублей в месяц, но и требования к специалистам весьма высокие.

IT-технологии проникают в разные сферы экономики и количество вакансий с упоминанием навыка программирования растет из года в год. Айтишников ищут не только классические ИТ-компании, но и ритейлеры, банки, промышленные предприятия, телекоммуникационные компании, медицинские и образовательные учреждения. Например, на сервисе по поиску работы в Самаре Jobsora.com по ссылке http://ru.jobsora.com/samara удалось найти вакансию от одного из российских банков для инженера по сопровождению интернет-эквайринга, который займется ИТ-поддержкой клиентов банка по вопросам работы интернет-эквайринга, возьмет на себя взаимодействие с подразделениями банка и подрядными организациями. Требуется высшее образование и опыт работы, приветствуется наличие знаний ServiceManager, Helpdesk, 1c-bitrix, WordPress, Joomla.

Что касается размера заработных плат, то их диапазон весьма велик. При средней заработной плате в категории «IT / Компьютеры / Интернет» в 25 тыс. рублей, программистам с# готовы в среднем платить 52 тыс. рублей в месяц, а операторам ПК — 22 тыс. рублей в месяц. Вакансий для разработчиков Java в Самаре немного, но предлагаемая средняя заработная плата составляет 72 тыс. рублей.

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий — ведущий программист .net. Специалисту с высшим профильным образованием, знанием английского и опытом разработки .Net-приложений более двух лет предлагается 120 тыс. рублей в месяц.

Все чаще от разработчиков программного обеспечения требуется не только знание языков программирования, но и коммуникативные навыки, умение работать в команде, а самые высокие заработные платы в IT-сфере у руководителей. Работодатели готовы платить больше специалистам, которые не просто идут в ногу со временем, но и опережают его. Например, специалисты в области Big Data получают почти в четыре раза больше средней заработной платы в отрасли. Высоко ценят работодатели специалистов в сфере машинного обучения, интернета вещей. При этом стоит отметить, что подобные вакансии есть преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, и генерируют их крупные российские и международные компании. Хороших специалистов они готовы искать по всей стране.