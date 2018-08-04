Quick-Step – инновационные бельгийские покрытия для каждого в Самаре

Поиск напольного покрытия требует предварительного анализа особенностей помещения (уровня влажности, возможности попадания грязи, стабильной температуры) и оформления, соотнесения этого с индивидуальными представлениями о комфорте и удобстве. Благодаря этому рынок постоянно расширяется новыми решениями, а классические варианты, наподобие паркета, освежаются и обретают новую жизнь. Не стоит забывать о сочетании практичности и долговечности, которые должны обеспечить минимум 10-15 лет жизни без размышлений о новом напольном покрытии.

Интернет-магазин https://samara.quickstep-floors.ru/ решает эту проблему в Самаре. Он предлагает высококлассные напольные покрытия от бельгийского производителя, который более 28 лет назад покорил рынок своей страны, а после продолжил развиваться и совершенствовать свою продукцию. Речь о Quick-Step, начавшегося как торговая марка ламината UNICLIC, но после ставшего чем-то большим.

Напольные покрытия от производителя

Интернет-магазин – золотой партнер Quick-Step. Площадка выступает официальным представителем бельгийского бренда в Москве, Самаре и России в целом. Это дает покупателям ряд преимуществ:

максимально доступные цены на премиальные напольные покрытия от производителя, создавшего немало инноваций на рынке, включая ламинированные полы для ванных комнат и удобные системы быстрого монтажа;

постоянное пополнение ассортимента новыми коллекциями. Все актуальные новинки бельгийского бренда в кратчайшие сроки становятся доступными для покупателей из Самары, Москвы и других городов;

оригинальное качество. Вся продукция сертифицирована, поступает напрямую от производителя, поэтому риск покупки подделки отсутствует;

возможность наглядно оценить качество продукции в выставочных центрах позволяет сделать выбор еще более взвешенным. Обширные складские запасы способствуют минимизации сроков поставки.

Какие напольные покрытия можно заказать от Quick-Step:

более 150 моделей ламината, имитирующих дерево, кожу, мрамор и другие материалы;

5 коллекций паркетной доски из ценных и экзотических пород: дуба, мербау, ясеня, ореха, ятоба и других;

2 коллекции виниловых ПВХ-покрытий, превосходно имитирующих природные материалы рисунком и фактурой, но обладающих высокой стойкостью к воздействию влаги и загрязнений.

Помимо этого, есть эксклюзивные плинтусы, подложки и широкий ассортимент химии для ухода за покрытиями.