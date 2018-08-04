Остекление балкона в Домодедово: советы от специалиста

Если необходимо остеклить балкон, то в первую очередь стоит подумать, какие именно выбрать рамы. Дело в том, что есть два вида остекления: теплое и холодное. Разумеется, они отличаются не только по цене услуг и объему работы, но и по качеству проживания потом на данной территории, поэтому выбирая остекление балкона в Домодедово, прикиньте все за и против.

В чем плюсы и минусы остекления в квартирах Домодедово?

Рассмотрим положительные стороны:

Из плюсов можно отнести уменьшение пыли в помещении. Стекла сдерживают осадки и пыль, позволяют сушить белье в хороших условиях;

Снижение шума в квартире. Несмотря на небольшую толщину окон в помещении становится намного тише и спокойнее, особенно по соседству с магистралью;

Более комфортное проживание за счет уменьшение потерь зима зимой и холода летом, если установлен кондиционер;

Можно рациональнее использовать балкон, который превратится в зону отдыха или даже станет дополнительной жилплощадью;

Улучшится микроклимат в помещении, станет легче дышать, особенно аллергикам;

Рамы не требуют частого мытья, кроме этого меньше будут пачкаться окна в комнате;

Возможность объединение балкона с комнатой;

Экологическая чистота.

Мы разобрали остекление балкона в Домодедово в частности, теперь перейдем к разновидностям. Так как установка рам дело кропотливое и требует времени, то нужно сразу определиться, что лучше заказать: холодное остекление, которое установят довольно быстро, или теплые рамы, которые заставят повозиться с монтажом, но зато превратят балкон в лишнюю комнату. Детальнее ознакомиться и получить консультацию можно по ссылке.

Преимущества холодного остекления в Домодедово

Почему это выгодно:

Производится монтаж алюминиевых рам, которые очень легкие по весу;

Такая конструкция позволяет экономить место на балконе, так как раздвижная система не отнимает полезной площади;

Движение створок по роликам бесшумное, поэтому пользоваться ими комфортно;

Экологически чистый профиль;

Долгий срок службы, более 20 лет;

Дождевая вода будет отводиться по специальным каналам дренажным;

Материал не подвержен коррозии, легко переносит перепады температур;

Доступная цена рам холодного остекления;

Быстрый монтаж;

Разнообразие расцветок рам по желанию клиента.

Теперь рассмотрим минусы: в помещении хорошо только летом, зимой разница температур с улицей не более 3 градусов. Хранить вещи на балконе зимой не рекомендуется, использовать как кладовую нельзя.

Итак, мы получаем красивую коробку, но привлекательную только летом. Зимой тут максимум можно повесить белье.