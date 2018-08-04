Преимущества работы учителем английского в Китае

Китай – рупор мировой экономики и один из главных двигателей прогресса. В последнее время Поднебесная по уровню технологического развития сумела превзойти многие западные страны. И что самое интересное: несмотря на то, что Китай занимает первое место по количеству населения, сегодня там наблюдается острая нехватка профессиональных кадров.

Каждый, кто едет в КНР работать учителем, с восхищением рассказывает о высоком уровне организации. К слову, только здесь иностранцы могут преподавать английский язык и при этом не быть его носителем. Конечно, носители English всегда в приоритете, и на серьезные вакансии с высокой заработной платой приглашают в первую очередь их.

Но носителей языка на всех не хватает, и поэтому китайцам приходится идти на компромисс. За счет этого у каждого есть уникальная возможность получения международного рабочего опыта, который откроет двери в большое количество крупных компаний.

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Особенности трудоустройства

В большинстве случаев вы подписываете контракт с работодателем на один год. Бывают варианты и на полгода. Работодатель лично платит за ваш перелет, жилье, питание, а также компенсирует затраты на получение визы. Уровень заработной платы – около 1200 долларов США.

Прежде чем приступить к работе, потенциальные учителя проходят курсы и тренинги, чтобы повысить уровень квалификации. После того как вы проработаете год, можно будет рассчитывать на повышение заработной платы. Если приложите усилия и покажете себя с лучшей стороны, возможен карьерный рост.

Преподаватели английского языка в Поднебесной также могут параллельно проходить обучение на TOEFL по более выгодной цене. Этот сертификат откроет для вас ряд новых возможностей. Учителя, как правило, загружены по минимуму, что даст возможность дополнительно подрабатывать в свободное время. Стоимость частного занятия – от 25 долларов в час.

Вы можете выбрать любой регион Китая, который будет вам по душе. Это могут быть как крупные мегаполисы, так и маленькие провинции. Обратите внимание, что намного проще жить в небольшом городе. Там и за жилье нужно платить меньше, и жизнь в целом спокойнее. С другой стороны, там может быть намного меньше ваших соотечественников. Далеко не каждый способен справиться с погружением в абсолютно чужеродную среду.

Преимущества Китая

Китай – это страна с невероятно богатой историей и культурой. Здесь находится огромное количество достопримечательностей, включенных в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Так что рекомендуем не посвящать все выходные дополнительному заработку, а поездить по различным городам.

Второе преимущество – приветливость китайцев и их искренняя любовь к людям славянской внешности. Поначалу их поведение будет раздражать, особенно если речь идет о маленьком городе. Вы превратитесь в объект внимания, с вами будут просить сфотографироваться. Это явление можно назвать позитивным расизмом.

Ну и третье – это хороший международный опыт, позволяющий создать прочный фундамент для создания дальнейшей карьеры. Развивайтесь, не бойтесь выходить за пределы своей зоны комфорта, путешествуйте, и ваша жизнь будет полна ярких красок и впечатлений.

Найти работу можно как самостоятельно, так и с помощью агентства. Но если верить опыту, проще будет обратиться к профессионалам, которые помогут найти хорошую вакансию, пройти собеседование и спокойно переехать.