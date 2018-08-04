Нужно ли вести бухгалтерский учет при ЕНВД?

  • Ильдар Саитов
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    • Обязанность ведения бухгалтерского учета плательщиками единого налога на вмененный доход распространяется лишь на юридические лица. Для ИП законодательство не устанавливает таких жестких правил, предприниматель может вести бухучет на добровольных началах. А может не вести.

    Немного о вмененном доходе

    Величина ЕНВД зависит от нескольких множителей:

    • Базовая доходность — для каждого вида бизнеса своя, утверждается местными властями;
    • Физический показатель — площадь зала в торговле, число работников во многих сферах бытовых услуг, число машин — в грузоперевозках и т.д.;
    • Коэффициенты-дефляторы, принимаемые федеральной и местной властью.

    Стоит отметить, что фактическая прибыль организации и величина вмененного дохода могут сильно отличаться друг от друга. Если компания получила убыток в отчётном периоде, ЕНВД она все равно обязана заплатить.

    Обязанность ведения бухучета

    Вести бухгалтерский учет юридические лица обязаны на основании закона №402-ФЗ. Результатом ведения такого учета становится годовая бухгалтерская отчетность, передаваемая в ФНС до 31-го марта года, следующего за отчетным. Освобождены от этой обязанности лишь ИП, которые не сдают баланс и отчет о прибылях и убытках.

    Плательщики ЕНВД наделены правом ведения упрощенного бухгалтерского учета, т.е. применять при отнесении доходов и расходов кассовый метод. План счетов «вмененщика» может быть также упрощен, синтетические счета могут объединяться. Пример — 23,25,26,28 и 29 счета компания на ЕНВД вправе объединить, применяя единый счет учета затрат — 20. Важный нюанс: все применяемые в организации принципы упрощенного бухучета необходимо отразить в Учетной политике предприятия.

    Малые предприятия со среднесписочной численностью персонала менее 100 человек вправе отказаться от способа двойной записи хозяйственных операций. Но специалисты рекомендуют применять это право с осторожностью, особенно производственным компаниям.

    Состав годовой бухотчетности на ЕНВД

    Компании со статусом «малое предприятие» предоставляют в налоговый орган по окончании отчетного года баланс и отчет о прибылях и убытках. Причем в балансе обязательными для заполнения являются несколько строк — информация о внеоборотных активах, запасах, денежных средствах и их эквивалентах, а также прочих финансовых активах. В пассиве компания-МП проставляет стоимость капитала и резервов, долгосрочных и краткосрочных заемных средств, величину кредиторской задолженности и прочих обязательств.

    Специалисты нашей компании предлагают за разумную цену аутсорсинг бухгалтерского учета с составлением всех форм отчетности, отражением хозяйственных операций на счетах синтетического учета и ведением необходимых регистров в рамках утвержденной Учетной политики.

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