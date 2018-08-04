Нужно ли вести бухгалтерский учет при ЕНВД?

Обязанность ведения бухгалтерского учета плательщиками единого налога на вмененный доход распространяется лишь на юридические лица. Для ИП законодательство не устанавливает таких жестких правил, предприниматель может вести бухучет на добровольных началах. А может не вести.
Немного о вмененном доходе
Величина ЕНВД зависит от нескольких множителей:
- Базовая доходность — для каждого вида бизнеса своя, утверждается местными властями;
- Физический показатель — площадь зала в торговле, число работников во многих сферах бытовых услуг, число машин — в грузоперевозках и т.д.;
- Коэффициенты-дефляторы, принимаемые федеральной и местной властью.
Стоит отметить, что фактическая прибыль организации и величина вмененного дохода могут сильно отличаться друг от друга. Если компания получила убыток в отчётном периоде, ЕНВД она все равно обязана заплатить.
Обязанность ведения бухучета
Вести бухгалтерский учет юридические лица обязаны на основании закона №402-ФЗ. Результатом ведения такого учета становится годовая бухгалтерская отчетность, передаваемая в ФНС до 31-го марта года, следующего за отчетным. Освобождены от этой обязанности лишь ИП, которые не сдают баланс и отчет о прибылях и убытках.
Плательщики ЕНВД наделены правом ведения упрощенного бухгалтерского учета, т.е. применять при отнесении доходов и расходов кассовый метод. План счетов «вмененщика» может быть также упрощен, синтетические счета могут объединяться. Пример — 23,25,26,28 и 29 счета компания на ЕНВД вправе объединить, применяя единый счет учета затрат — 20. Важный нюанс: все применяемые в организации принципы упрощенного бухучета необходимо отразить в Учетной политике предприятия.
Малые предприятия со среднесписочной численностью персонала менее 100 человек вправе отказаться от способа двойной записи хозяйственных операций. Но специалисты рекомендуют применять это право с осторожностью, особенно производственным компаниям.
Состав годовой бухотчетности на ЕНВД
Компании со статусом «малое предприятие» предоставляют в налоговый орган по окончании отчетного года баланс и отчет о прибылях и убытках. Причем в балансе обязательными для заполнения являются несколько строк — информация о внеоборотных активах, запасах, денежных средствах и их эквивалентах, а также прочих финансовых активах. В пассиве компания-МП проставляет стоимость капитала и резервов, долгосрочных и краткосрочных заемных средств, величину кредиторской задолженности и прочих обязательств.
Специалисты нашей компании предлагают за разумную цену аутсорсинг бухгалтерского учета с составлением всех форм отчетности, отражением хозяйственных операций на счетах синтетического учета и ведением необходимых регистров в рамках утвержденной Учетной политики.