Обмен-покупка виртуальных денег: выбираем обменник

Электронную валюту уже давно никто не считает финансовой экзотикой. Мнение насчет перспективности всех существующих «коинов» у каждого свое. Пока скептики рассуждают о несерьезности и рискованности вложений в криптовалюту, кто-то неплохо на ней зарабатывает. Особенно удачно вложились в этот вид заработка первые пользователи всего пару лет назад.

Покупка и обмен

Сегодня стабильный и довольно динамичный рост курса виртуальных денег приносит неплохую прибыль. Да и о рискованности вложений говорят все реже. Поэтому спрос на криптовалюту и онлайн-обменники становится все больше. В Сети работает целый ряд крупных криптообменников, например convertex. Поговорим подробнее, как выбрать самый надежный сервис с выгодным курсом.

Все эти финансовые интернет-платформы предоставляют услуги по продаже и обмену электронных средств и выводу реальных денег на карту. Покупку можно осуществить несколькими способами. Самый простой – оплата кошельком Webmoney, Qiwi или банковской карточкой. Востребована и услуга перевода одной виртуальной валюты в другую. Ведь именно эта операция помогает заработать на скачках курсов.

Весь процесс по обмену или приобретению интернет-денег очень простой и по времени занимает около 15 минут. Ясно, что полностью разобраться с принципом работы и всеми нюансами системы блокчейна обменные сервисы вряд ли вам помогут. А вот попасть в мир виртуальных денег с их помощью вы с легкостью сможете.

Как разобраться с меню сервиса

Ничего сложного здесь нет. Всего за пару минут вы без труда разберетесь, как работает сервис. Главное – перед тем как покупать криптуовалюту, нужно завести соответствующий ее системе кошелек. Для этого нужно:

пройти регистрацию на официальном сайте нужной вам валюты;

внести все необходимые данные для входа в личный кабинет;

зарегистрировать персональный кошелек.

Вот и все. Создав кошелек, вы сразу же можете ввести его данные в таблице сервисного меню обменника. Помимо этого вы указываете еще и номер банковской карты и счета, с которого будут переведены деньги. Скорость этой операции будет зависеть от возможностей выбранной криптоплатформы. Но оперативность – не единственный критерий при выборе хорошего обменного сервиса.

Как выбрать платформу

Количество финансовых онлайн-ресурсов растет с каждым днем все больше. Соответственно и конкуренция здесь довольно сильная. Поэтому каждый сайт пытается привлечь свою клиентуру и предлагает разные бонусы и выгодные условия сделок.

Сориентироваться в таком ассортименте платформ и обилии предложений порой совсем непросто. Чтобы не запутаться окончательно и выбрать хороший обменник, отталкивайтесь от таких критериев:

Скорость. Речь о быстроте операций по переводам и общей скорости работы платформы. Удачно выбранный сервис будет отличаться хорошей скоростью. А определить ее можно, ориентируясь на время заявки в обработке.

Наличие платформы в списках сервисов мониторинга. Мониторинговые сайты помогают пользователю в кратчайшие сроки выбрать самый оптимальный вариант и выгодный курс. Для этого и составляются рейтинговые списки криптообмеников. Вся нужная информация об их деятельности тщательно проверяется и анализируется.

Репутация. Прежде чем доверить свои средства финансовому обменному сервису, поищите в Сети отзывы о нем. И чем больше найдете информации и контактов, тем надежнее будет сайт. Ведь мошенников еще никто не отменял.

Как видим, операции по обмену и покупке крипты сложными назвать нельзя. Главное – помнить о безопасности и выбирать только надежные и крупные ресурсы.