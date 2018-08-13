Как работает полиграф

Большой поток информации и необходимость быстро принимать кадровые решения на основе достоверных данных, вынуждают многих руководителей прибегать к помощи полиграфа. Или — как его чаще называют – детектора лжи. Этот инструмент – общепризнанное надёжное средство определения правдивости и искренности сотрудников, домашнего персонала. Его также активно используют в других неочевидных (в том числе криминальных) ситуациях.

Принцип работы

Принцип работы полиграфа основывается на естественных реакциях организма в условиях стресса. Говоря неправду, человек ввергает себя в состояние стресса. Которое напрямую влияет на ритм дыхания, кровяное давление, может вызвать внезапное потоотделение, учащение пульса и другие проявления.

Датчики прибора крепятся на определённых частях тела испытуемого и фиксируют малейшие изменения, которые в нём происходят. Эти реакции выводятся на экран. При проведении процедуры необходимо полностью исключить посторонние шумы, резкие движения и т.п. внешние раздражители. Кстати говоря, перед началом проверки следует убедиться, что у отвечающего нет амнезии. Т.е., он должен помнить события, о которых его спрашивают. В этом случае можно быть уверенным, что реакция организма будет выдавать объективную картину.

Испытуемому задаются простые вопросы, и он обязан отвечать только односложными ответами — «да» или «нет». Для начала обращаются к нему с вопросами, подразумевающими простые, очевидные ответы. Предлагают, например, назвать своё имя или день недели. Таким образом, определяется «точка отсчета». (Ведь волнение у людей проявляется по-разному, и реакция одного испытуемого на ложь может быть аналогичной реакции на правду у другого). И уже после этого приступают к основным вопросам.

Достоверность результатов исследования на полиграфе достаточно высока — 80-90%.

Распространенное мнение, что детектор лжи можно обмануть, имеет под собой лишь теоретическое основание. Сделать это в реальности не так-то просто. И человек, способный на такой «фокус», должен иметь определенную структуру психики, специально этому обучаться. Абсолютное большинство людей «выдают» свою ложь неосознанно, так как не способны контролировать и уж тем более – корректировать естественную реакцию своего организма.

В случаях нахождения испытуемого в состоянии аффекта, либо под влиянием психотропных веществ (алкоголь, наркотики), результаты исследования на полиграфе могут быть искажены и признаются некорректными. Надо иметь ввиду, что прохождение этой процедуры – дело добровольное (за исключение криминальных случаев), на что подлежащий проверке человек даёт письменное согласие.