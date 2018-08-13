Зачем нужно страхование грузов?

Приобретение страхового полиса, при заказе логистической услуги грузовой перевозки по стране, в международных направлениях — это надежность и гарантия полного возмещения ущерба (при частичной или полной порче/утрате груза). Сегодня страхование может осуществляться по ответственности экспедитора или по ответственности перевозчика.

Ответственность экспедитора — это 100 % защита финансовых интересов владельцев груза, который получает компенсацию, если наступил страховой случай. Ответственность экспедитора по страховому полису включает в себя выплаты в пользу любого участника сделки страхования по грузу, которому был причинен вред.

Когда страхование грузов при перевозке происходит по ответственности перевозчика — это, фактически, дополнительный механизм компенсации ущерба владельцу груза при возникших потерях, связанных с утратой груза, возникших вследствие действия или бездействия перевозчика.

Договор страхования может быть одноразовый или многоразовый. Одноразовый страховой полис оформляется на едино разовую перевозку по стране, в международных направлениях. Многоразовый страховой полис оформляется на однородный товар, выдается на определенный временное отрезок. Многоразовый страховой полис помогает сэкономить время на оформление документов, на прохождение таможни.

Тарифы на страхование грузов при перевозке

В компании ГК Неолит транспортное страхование грузов проводятся в соответствии с существующими тарифами. Стоимость просчитывается в специальном калькуляторе страхования грузов. В первую очередь указывается категория груза:

бывший в употреблении; габаритный или негабаритный; наличие охраны при перевозке по пути следования; наличие или отсутствие погрузочно-разгрузочных работ.

Также указывается валюта, в которой просчитывается стоимость, выбирается категория груза, качество и количество упаковки (картонные коробки, деревянные ящики, биг-бэги, пластиковые канистры без упаковки и так далее). При расчете стоимости в учет берется вид транспорта, которым перевозятся грузы, способ перевозки, режим перевозки пункт отправления и пункт назначения, возможные страховые риски.

Одноразовый полис — дешевле. Многоразовый договор на страхование грузов — дороже. Второй вид полиса упрощает последующие процедуры оформления однородных грузов, а также помогает быстрее проходить таможенное оформление.