Организация детского праздника в event-агентстве «Тридесятое царство»

Преимущества организации детских праздников через агентства

В современном мире, изобилующем яркими, зрелищными событиями, очень трудно подарить ребёнку оригинальный, незабываемый праздник. Хорошо, если родители, ближайшие родственники или друзья семьи обладают фантазией и талантами для организации детского праздника (обычно, это дни рождения).

Но практика показывает, что, если взрослые берутся за дело сами, всё ограничивается сладким сытным столом и парой-тройкой бодреньких сценок. Оформление, скорее всего, будет из подручных средств и недорогой магазинной атрибутики. То есть, праздник проходит в рамках будничного. А значит, не набирает той эмоциональной высоты, которую ваш ребёнок начинает предвкушать задолго до наступления знаменательной даты.

Право же, лучше довериться специалистам, умеющим учесть все мельчайшие детали предстоящего события. И сделать его захватывающим, необычным, восторженным, запоминающимся.

Во-первых, сценарий. Он должен быть написан с учётом возраста, пола, количества детей. Существенная деталь – место проведения. В закрытом помещении или на открытом воздухе. А может быть – перемещаясь, чередуя пребывание в разных пространствах. В любом случае, нужно умело сочетать подвижные игры, перерывы на еду, интеллектуальные и познавательные конкурсы (а для этого сценарист должен знать увлечения, предпочтения и возможности детей, чтобы каждый участник праздника мог себя хоть в чём-то проявить и получить не только кусок именинного пирога, но и полную грудь восторга). Решить все эти задачи под силу только профессионалам.

Во-вторых, оформление и атрибутика. Подобрать красочное оформление с учётом особенностей места проведения праздника, костюмы для ролевых игр (если это предусмотрено сценарием или пожеланиями родителей), разнообразную атрибутику для проведения увлекательных соревнований и розыгрышей. Всё это обеспечивает агентство. И вряд ли кто из родителей решится ради одного мероприятия покупать дорогостоящий реквизит, который хранить хлопотно, выбросить – жалко.

В-третьих, профессиональные ведущие. Они умеют расшевелить самых закрепощённых, застенчивых ребятишек, поднять настроение, воодушевить, объединить участников торжества единым действом. У них, что называется «подвешен язык», они обладают неистощимой энергией человека-праздника, генератора положительных эмоций. Вам повезло, если, оглянувшись, вы найдёте такого человека в своём окружении. Но, скорее всего, прикинув все плюсы и минусы, вы придёте к единственно правильному выводу: «Пусть у ребёнка будет настоящий праздник!». Позвоните в праздничное агентство «Тридесятое царство» и доверите свой прздник именно им!